L’Ajuntament de Castellbell corregeix les mancances de seguretat del Casino Burés
El consistori destina prop de 15.000 euros per millorar un equipament que és propietat de la Capella de Música Burés, però que està cedit al municipi
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha intervingut al Casino Burés per corregir les mancances en matèria de seguretat que presentava aquest equipament, que és propietat de la Capella de Música Burés cedit al municipi a través d’un conveni.
L’Ajuntament ha invertit 14.931 euros en una actuació en què s’han corregit els riscos per als professionals tècnics que treballen en els muntatges escènics que es programen de manera regular al Casino Burés i també per al públic que assisteix als esdeveniments.
En concret s’ha actuat per refer l’escala d’accés a l’altell, s’han col·locat baranes a les escales que donen a l’exterior, s’han refet diferents graons fets malbé i s’ha instal·lat un dispositiu per evitar les caigudes a l’escala interior, entre altres millores.
Finalment, els operaris també han reforçat la il·luminació d’emergència per a situacions de risc que també era insuficient, mentre que la inversió principal es correspon a la substitució de les portes d’emergència que ara han pogut ser homologades i compleixen la normativa actual.
