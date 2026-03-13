Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55

El vehicle de la víctima va sortir de la carretera i va acabar bolcant

Ambulància del SEM en una imatge d'arxiu / Arxiu

Pau Brunet

Manresa

Un home de 63 anys i veí de Monistrol de Montserrat, J.H.T., va morir ahir, dijous, al vespre, en un accident a la C-55. Els fets van tenir lloc poc després de 3/4 de 7, al punt quilomètric 15 de l'eix del Llobregat, a prop de la incorporació del Cremallera i dins del terme mateix de Monistrol.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme va sortir de la carretera i va quedar bolcat en un dels laterals de la C-55. A conseqüència de l’accident, va morir el conductor i únic ocupant del vehicle.

Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

