Sant Fruitós adequarà una nau del polígon de la Bòbila per a magatzem de la brigada
Es farà una reforma interior dels espais, la substitució de la coberta i la renovació de les instal·lacions d’aigua i electricitat
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages adequarà una nau de titularitat municipal situada al carrer Lleida, al polígon de la Bòbila, amb l’objectiu de destinar-la a magatzem de la brigada municipal.
El projecte preveu la reforma i adaptació d’aquest espai per garantir-ne la funcionalitat, la seguretat i el compliment de la normativa vigent.
L’actuació contempla una intervenció tant a l’interior com a l’exterior, que inclourà la reforma interior dels espais, la substitució de la coberta i la renovació de les instal·lacions d’aigua i electricitat, així com la millora dels accessos. L’objectiu és adaptar l’espai a les necessitats operatives de la brigada municipal.
Aquest nou equipament permetrà disposar d’un espai adequat per a l’emmagatzematge del material municipal, facilitant-ne la conservació i la preparació per a la seva distribució o utilització per part de les diferents unitats municipals.
Actualment, aquest espai ja s’utilitza com a dipòsit de diversos materials municipals, però l’estat de conservació de l’edificació no permet fer-ne un ús òptim ni en les condicions adequades.
El pressupost d’execució de les obres és de 319.000 euros, 150.000 euros dels quals es finançaran amb una subvenció de la Diputació de Barcelona canalitzada per Junts per Sant Fruitós. Es preveu que els treballs s’executin en un termini de tres mesos.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament vol millorar les instal·lacions destinades als serveis municipals i optimitzar la gestió i l’organització dels recursos materials, garantint espais més segurs, funcionals i adequats per al treball de la brigada municipal.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía