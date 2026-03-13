Sant Fruitós ampliarà fins al centenar de llits la residència i en rehabilitarà la part antiga
L’Ajuntament preveu aixecar un nou edifici al costat de l’equipament actual i posar al dia la part construïda el 1981
L'anunci arriba després que ahir s'aprovés el pagament de 422.948 euros a l'Onada, concessionària del centre, en concepte de compensació
L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha anunciat avui l’inici del procés per ampliar la residència d’avis fins als 100 llits i rehabilitar la part més antiga de les instal·lacions. El projecte podria esdevenir una realitat cap al 2029 i es preveu que comporti una inversió considerable, que fàcilment superaria els cinc milions d’euros. La notícia arriba just després que ahir, durant el ple municipal, s’aprovés el pagament de 422.948 euros en concepte de compensació per haver impedit al centre actualitzar les tarifes durant el govern tripartit format per ERC, el PSC i Junts. Segons ha indicat el batlle, aquest acord permet normalitzar les relacions amb l’Onada, concessionària de la residència municipal El Lledoner.
“Avui és un dia feliç”, ha començat Batanés la seva intervenció. Després de donar per tancat un “capítol aspre” i fruit de la normalització de les relacions, l’Ajuntament ha iniciat un expedient per ampliar la residència municipal, que actualment disposa de 71 llits, fins a arribar aproximadament al centenar.
La idea inicial, segons ha detallat l’alcalde, és construir un nou edifici al solar adjacent a les instal·lacions actuals, situat al pati de l’antiga Fàbrica Bertrand i Serra. L’espai té 464 metres quadrats, i el projecte preveu aixecar-hi un edifici de dues plantes que, combinat amb l’actual, permetrà crear un pati central. “Ara cal fer l’estudi arquitectònic i funcional per determinar quants llits hi poden cabre i acabar de definir alguns detalls, com ara si el menjador es farà també nou”, ha explicat.
Un cop construït el nou edifici, la part més antiga de les instal·lacions —datada del 1981 i amb 18 llits— serà objecte d’una rehabilitació per posar-la al dia. D’aquesta manera, quan tot el procés hagi finalitzat, “tindrem una residència absolutament nova”, ha afirmat Batanés. A més, a la planta baixa de la nova construcció s’hi ubicarà el nou esplai, que passarà dels 125 metres quadrats actuals als 450. L’espai que ocupa ara es convertirà en una sala polivalent, també gestionada per l’Onada.
Cinta Pascual, directora general de l’Onada Serveis, s’ha mostrat “il·lusionada” amb el projecte i ha afegit que “a la part antiga ja li tocava una rehabilitació”. Quant a l’augment de llits, ha subratllat que respon principalment a la necessitat creixent: “Les dades són aclaparadores”. Des de l’última ampliació a 71 llits, Sant Fruitós ha crescut en prop de 1.000 habitants, fet que ha incrementat la demanda, sobretot en un moment en què la població gran està en augment, tal com han remarcat la directora i l’alcalde. “Tenint les dades, hem de saber-les gestionar i anticipar-nos”, ha conclòs Batanés.
