Entrevista | Rosa Farrés Creus Metgessa de família i directora de l'equip d'atenció primària d'Artés
«Actualment hi ha múltiples professionals per poder atendre des d'un vessant biopsicosocial»
La doctora destaca l’increment d’especialistes i l’evolució cap a una atenció més ràpida i eficaç que s'observa en els 25 anys de servei del CAP a Artés i la seva àrea d’influència
Nascuda a Artés fa 57 anys, Rosa Farrés és metgessa de família i des del 2010 dirigeix l’equip d'atenció primària (EAP) Artés, que aquesta setmana ha commemorat el seu 25è aniversari amb un acte institucional. Va iniciar la seva tasca professional en aquesta població fent suplències dels doctors Agustí Garriga i Josep Lluís Montserrat al consultori que hi havia abans que obrís l'actual CAP, el desembre de l'any 2000. També n'havia fet de la doctora Conxita Capsada, que visitava als consultoris de Calders i Monistrol de Calders. Més tard, va treballar a Badalona i a Sant Vicenç de Castellet, però va tornar a Artés, on fa 15 anys va assumir la direcció del CAP i de l'equip de professionals de l'àrea bàsica, que també funciona com a centre docent. A banda d'Artés, engloba els municipis d’Avinyó, Calders, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, amb una població total d’11.640 persones.
No hi ha estat sempre, però en coneix la història. Quins són els principals canvis en l’evolució que ha experimentat l’EAP Artés en aquests 25 anys?
S’ha consolidat el treball en equip, amb un CAP dotat de múltiples professionals (47 en total) de diferents rols per poder atendre les persones des d’un vessant biopsicosocial. També ha canviat la cartera de serveis que ofereix l’atenció primària, amb l’assumpció de moltes més activitats que temps enrere.
En què es tradueix això?
Fa 25 anys la gent demanava hora per anar al metge. Durant la visita, al pacient se li feia una prescripció d’una recepta i, si calia, se’l derivava a un especialista. Ara va al CAP, i des del taulell d’admissions ja se’l pot derivar a un professional o un altre en funció de les necessitats que tingui, i que ja es troben aquí al centre. Infermeria fa la gestió més vinculada a la demanda aguda i el seguiment de pacients crònics, treball social gestiona les necessitats socials, el fisioterapeuta intervé més en les dolències i en l’educació per la salut..., i com a nous rols més recents també hi ha nutricionistes, higienistes, farmacèutics d’atenció primària, i referents de benestar emocional.
Hi ha prevista la incorporació de noves especialitats a curt o mitjà termini?
No depèn de nosaltres, perquè la decisió de dotar els equips de professionals amb un tipus de perfil o un altre és del departament de Salut en funció de les necessitats que tingui la població d’aquella àrea bàsica.
Quins avantatges té aquesta atenció respecte de la d'abans?
Permet que la resolució sigui més ràpida i eficaç perquè el pacient ja és atès per un professional o un altre en funció de les necessitats.
A l’EAP d’Artés hi ha 47 professionals en les diverses especialitats. És la proporció òptima per a una població que ha anat augmentant fins als 11.640 habitants actuals?
La població ha crescut, però amb una bona gestió i el treball en equip es pot assumir tota l’assistència.
La d’Artés és una àrea de salut molt extensa i dispersa. Això complica l’assistència?
Hem de distribuir els professionals en els diferents consultoris, però tenim prou disponibilitat per si hi ha qualsevol contingència perquè, si cal, els puguem moure d’un centre a l’altre. Per exemple, quan tenen vacances o estan en alguna formació, continuem donant l’atenció en aquests nuclis.
I l’atenció domiciliària, es pot cobrir bé?
Arribem on volem arribar i amb el temps que es demana, de manera que l’assistència està garantida.
En cas que en tingueu la necessitat, hi ha prou professionals de fora disposats a venir a treballar aquí?
Fins ara no hem tingut aquesta necessitat perquè la plantilla de professionals que tenim, sobretot de medicina i infermeria, és majoritàriament del territori i estable des de fa temps. És un problema de zones molt més allunyades que la nostra.
Fins a quin punt ha canviat el perfil del pacient i les seves demandes amb el pas del temps?
La població cada vegada és més envellida, però ja ens hem anat organitzant de manera que puguem donar una assistència molt més especialitzada, sobretot en els pacients domiciliaris, mitjançant les unitats formades per un professional de medicina, un d’infermeria i un administratiu, que atenen aquests pacients amb unes necessitats més específiques. A més, a l’àrea bàsica tenim tres residències d’avis, on la nostra implicació és diferent perquè les necessitats també ho són i ens obliga a ser més proactius. Ara, el pacient vol rapidesa i immediatesa, i en aquesta qüestió les noves tecnologies ens hi han ajudat molt. Ara es fa molt més seguiment telefònic per donar resultats de proves o fins i tot per a qualsevol consulta que no requereixi una visita presencial. Com a nova eina també disposem de l'e-consulta amb què, a través de l’aplicació La meva salut, el professional pot enviar un missatge a qualsevol sanitari per cobrir qualsevol necessitat que es presenti. Les noves tecnologies apropen.
Però al mateix temps, potser també es perd el contacte directe que sempre hi havia hagut entre metge i pacient... Això no resta qualitat en l’atenció sanitària?
Quan l’usuari truca dient què té, hem de ser conscients de quan és convenient o no la visita presencial. Per telèfon també es poden resoldre unes determinades necessitats, mentre que n’hi ha altres que passen per la consulta i per l’entrevista personal, que continua sent molt important.
I la IA, quin paper juga o pot jugar en un futur en l’atenció primària?
És important, i amb els anys segurament que ho anirà sent més. Des de l’àrea de recerca i innovació de la gerència territorial s’estan fent estudis per veure quin futur pot tenir, sobretot de cara a fer diagnòstics i a les revisions de proves. A més, és una eina que ajudarà a descarregar els professionals de tasques més administratives, i així puguin dedicar més temps a l’usuari i no tant a haver d’escriure.
Pel que fa als equipaments, està ben cobert l’EAP Artés?
Els consultoris es troben en edificis renovats i ben equipats per poder atendre qualsevol urgència. Per exemple, disposen de carretó d’aturades o de medicació endovenosa, entre altres, i actualment, el CAP s’ajusta a les necessitats dels professionals i dels pacients. En tot cas, les dotacions dels equipaments depenen de CatSalut.
Quins han estat els moments més complicats de l’EAP Artés en aquests 25 anys?
La covid. Però la incertesa amb què vam viure aquells moments s’ha transformat en una major cohesió i xarxa entre les diverses institucions del territori, com residències, oficines de farmàcia o ajuntaments. Vam haver de treballar molt a l'una per poder arribar a tothom, i aquella coordinació ha perdurat.
Quins són els principals reptes de futur de l’EAP Artés a curt i mitjà termini?
Millorar encara més la qualitat de l’atenció cap al ciutadà aprofitant les noves tecnologies, sobretot pel que fa als pacients amb patologies cròniques, la realització de registres de constants des del domicili, i la comunicació entre l’usuari i el professional i entre professionals. Se n’han de veure beneficiades la immediatesa i la connectivitat, perquè el metge pugui ser el màxim de resolutiu possible amb les eines que tingui al seu abast.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa