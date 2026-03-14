La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
La presència papal de l’any 1982 es va programar com un acte extraordinari amb missa a l’exterior, que va quedar trastocada pel mal temps; la del pròxim 10 de juny es planteja de convivència amb la dinàmica de la comunitat benedictina
La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat que s’està acabant de tancar per al pròxim 10 de juny tindrà un perfil força diferent de la que havia de protagonitzar (però que la meteorologia va capgirar) l’únic pontífex que l’ha precedit en aquesta presència al monestir: Joan Pau II. La de Karol Wojtyła d’ara fa 44 anys (el diumenge 7 de novembre de 1982) es va programar i dissenyar com un esdeveniment de reafirmació de màxima autoritat eclesial, quan el seu papat ja acumulava en aquell moment una trajectòria de quatre anys de recorregut. I, en la línia del que va ser aquella visita amb un llarg periple per l’Estat, també al santuari l’havia de posar al centre del que havia de ser un acte multitudinari.
En contraposició, el que ha transcendit fins ara de la presència al monestir de Robert Francis Prevost dibuixa un esdeveniment de perfil més baix (o més pròxim), tot i que en la línia d’una visita d’una màxima autoritat (la qual cosa farà que, igualment, sigui un fet històric).
Així, en la vinguda de Joan Pau II aquell 7 de novembre es va disposar un enorme escenari a les places de Santa Maria, davant la façana del monestir (rematat amb una creu de grans dimensions feta amb una estructura metàl·lica) perquè l’acte central havia de ser una missa presidida i oficiada pel pontífex a l’aire lliure, davant d’una gernació de milers de persones que l’havia de venerar com a la més alta autoritat eclesial.
En definitiva, aquella presència de caràcter extraordinari (es tractava d’un Papa i, a més, era el primer que anava a Montserrat) es va revestir amb un acte que havia de tenir un guió igualment fora de l’habitual, realçant la figura papal.
En canvi, la de Lleó XIV s’està dissenyant com una visita d’integració en la dinàmica de l’abadia, molt més pròxima al que és el seu dia a dia, tot i que lògicament es veurà alterat per una presència tan especial, com és la màxima representació de l’Església catòlica. És el que mínimament ha transcendit després que una delegació oficial de la Santa Seu visités fa una setmana Barcelona i es reunís amb l’equip encarregat de rebre el Papa a la ciutat i d’organitzar el viatge i l’agenda de Lleó XIV a Catalunya.
Fonts coneixedores de la visita confirmaven a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que la comitiva havia acordat que el Papa dedicarà el matí de dimecres 10 de juny a visitar el monestir de Montserrat, però que no està previst que celebri la missa d’aquell matí. La seva presència, com es deia, s’adaptaria al que és una jornada habitual al santuari, amb assistència al cant de la Salve Regina i del Virolai per part de l’Escolania, que té lloc a la 1 del migdia. A més, el plantejament és que Lleó XIV recorrerà la basílica de Montserrat, venerarà la imatge de la Moreneta i dinarà amb els monjos.
Cal recordar que el Papà Lleó XIV ja va tenir un primer contacte directe, tot i que breu, amb la comunitat de Montserrat. Va ser l'1 d'octubre passat quan una delegació de l'Abadia de Montserrat, encapçalada per l’abat Manel Gasch, i Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari, van tenir una breu trobada amb el summe pontífex, coincidint amb l’audiència general que ofereix cada dimecres als fidels a la Plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà.
Un cop finalitzada, el Sant Pare va intercanviar unes paraules amb l'abat, qui li va poder fer entrega d'una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí. Uns moments després, Lleó XIV va saludar personalment a tota la delegació montserratina que va participar en l’audiència, i que era a Roma amb motiu de l'exposició sobre el mil·lenari que s'hi va inaugurar aquells dies.
El mal temps va canviar els plans
Una presència, per tant, molt de portes endins, al contrari de l’acte de gran manifestació que s’havia preparat fa 44 anys per a Joan Pau II. De fet, serà aquell mateix dia a la tarda quan Lleó XIV tindrà a Barcelona l’acte central de la seva visita a Catalunya, la missa a la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d’Antoni Gaudí i inaugurar la Torre de Jesús, la més alta de la basílica i, alhora, la més elevada de totes les esglésies cristianes.
Atenint-nos a aquesta previsió, tot fa pensar que la presència del pontífex a Montserrat es concentrarà en unes dues o tres hores de la franja de migdia.
La de l’any 1982 es va programar com tota una matinal. Joan Pau II havia d’arribar al monestir a primera hora, a un quart de 9 del matí. El pla era que a aquella hora aterrés en helicòpter a la plaça dels Apòstols de l’abadia provinent de Saragossa. Allà havia de ser rebut pel cardenal Narcís Jubany i per l’abat Cassià Maria Just, i junts, dins d’un cotxe descapotat, havien d’arribar fins a la plaça de Santa Maria (davant de la façana del monestir). Des d’allà havia d’entrar a venerar la imatge de la Moreneta, mentre l’Escolania interpretava la Salve, i sortir per oficiar la missa solemne.
Tot aquell pla de visita, però, el va fer saltar pels aires el temporal que va caure aquell dia des de la matinada, i que va obligar a refer-ho de dalt a baix. El que havia de ser una visita de fervor popular va acabar sent també, tot i la presència de milers de persones, una visita de portes endins.
A causa de la intensa pluja i les ratxes de vent, no es va poder utilitzar cap de les alternatives previstes a l’entorn del massís i Joan Pau II va acabar aterrant a l’aeroport del Prat.
Va arribar a Montserrat dues hores més tard del previst, gairebé invisible dins d’un xop papamòbil envoltat de boira. La missa es va suspendre i només es va fer la celebració de la Paraula. Vint minuts després, Joan Pau II va entrar a la basílica acompanyat de l’abat i del cardenal arquebisbe. Va resar a la capella del Santíssim i va venerar la imatge de la Mare de Déu.
Tot seguit, va fer un recés per perdre alguna cosa calenta. Va passar a l’interior del monestir per saludar la comunitat, els convidats i l’Escolania. Es va fer fotografies amb tots, van intercanviar regals i se’n va anar.
