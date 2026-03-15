Balsareny reivindica l’educació política a la Trobada Pere Casaldàliga
Gairebé un centenar de balsarenyencs han recordat les reivindicacions del bisbe i escriptor envers l’educació, la política i el món global
“No només mirem enrere per recordar la seva figura, sinó que mirem amb determinació cap endavant per continuar els seus passos i mantenir les seves lluites al segle XXI”, ha dit Isidre Viu, alcalde de Balsareny durant la 36a edició de la Trobada Pere Casaldàliga. La sala polivalent El Sindicat ha estat el lloc de la jornada de reflexió que ha anat centrada en la necessitat d’enfortir l’educació i la formació política com a eina per construir una societat millor. La jornada s’ha obert a 2/4 de 10 del matí amb la projecció d’un vídeo amb fragments d’entrevistes a Pere Casaldàliga realitzades per la periodista Mònica Terribas. En una de les intervencions recuperades, l’escriptor denunciava les desigualtats globals afirmant que “els rics cada vegada són més rics i els pobres cada cop més pobres”. En un altre moment, també reflexionava sobre el paper de les institucions internacionals i assegurava que “l’ONU és un fracàs, però és un niu de contenció”.
Viu, ha incidit en què la trobada no és només un exercici de record. “Som un poble que guarda estima a la seva memòria, no com un record estàtic, sinó com un llegat viu que cal projectar cap al futur”, ha afegit. La política que defensava Casaldàliga “ens va ensenyar que la verdadera política és la que es fa des de la base, des del carrer, i que ha d’estar sempre al servei dels més vulnerables”.
Michelle Capuchinho, doctora en treball social i coordinadora del Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra (MST) del Brasil, i el periodista, activista i exdiputat de la CUP al Parlament David Fernández, han conversat sobre l’educació i la formació política a MST.
En un context marcat per “l’ofensiva del capital, l’avançament de l’agronegoci, la reorganització de l’imperialisme i el creixement d’ideologies conservadores i feixistes”, la formació política esdevé “una condició d’existència i de futur pel Moviment”. La coordinadora ha recordat que, des del seu origen, el MST ha entès la formació com una part inseparable de l’acció política. “Lluitar, organitzar i formar són dimensions inseparables de la praxis política i revolucionària”, ha explicat. També ha insistit en la importància de la memòria històrica i dels espais col·lectius d’aprenentatge per construir consciència de classe.
En la mateixa línia, Casaldàliga sostenia que l’educació havia de servir per formar ciutadans i no súbdits. “Educar no és ensenyar a llegir i comptar com un lloro”, afirmava. L’activista David Fernández, ha criticat la contradicció entre el que s’ensenya a les aules i la realitat de la societat, “el que s’ensenya a les aules, després ho desmenteix la mateixa societat o aquests dispositius que portem tots a sobre ja integrats com si fossin ronyons”. Finalment, el col·loqui ha acabat advertint que “avui dia tenim molts deures per l’educació política popular”.
