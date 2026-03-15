Brot verd de la crisi del totxo, a Sant Fruitós: de niu de coloms a pròxim nou habitatge
L’immoble, que va estar en mans de la SAREB, va obligar l’Ajuntament a fer requeriments al ‘banc dolent’ i a intervenir-hi perquè era un focus cèntric d’insalubritat, però ara s’està acabant d’enllestir
De 'refugi' gegant de coloms i focus d'insalubritat a pròxima i flamant promoció d’habitatges privats. El bloc de pisos situat entre els carrers Lluís Castells i de la Caça de Sant Fruitós de Bages és un dels exemples que permeten veure que, ni que sigui amb comptagotes, la problemàtica que va causar la crisi del totxo en forma de construccions a mig fer i deixades de la mà de Déu té algun brot verd. El d’aquest immoble és un cas especialment rellevant perquè va passar per una situació que va obligar fins i tot a la intervenció coercitiva de l’Ajuntament.
Es tracta d’un edifici (cèntric) que va acabar en mans de la SAREB (l’anomenat ‘banc dolent’) i s’ha estat durant anys sense acabar, tot i que amb tota l’estructura alçada, però sense tancaments. Una situació que van aprofitar sobretot les colònies de coloms per fer-se’n els ‘inquilins’ i anar-hi proliferant.
Va arribar a un punt insostenible, fins a l’extrem que fa un parell d’anys l’Ajuntament va haver d’intervenir a l’espai públic posant una tanca de malla metàl·lica per restringir el pas per la vorera i, alhora, crear un espai amb barrera tipus New Jersey de formigó allunyat de les finestres i balcons per protegir els vianants dels excrements que hi queien de les nombroses aus ‘okupes’.
Com que el temps passava i el problema no es resolia (amb un carrer mig obstaculitzat per les tanques de protecció), l’estiu del 2024 el consistori santfruitosenc va requerir a la SAREB mitjançant notificació que prengués mesures per evitar els problemes de salubritat que generava, alertant que en cas d'incompliment es podria procedir a l'execució forçosa amb multes coercitives de 300 a 3.000 euros. El que li demanava era que fes treballs de tancament de les obertures de la façana de la finca i la neteja dels excrements de coloms acumulats.
Finalment, ara fa un any, i davant la inoperància del ‘banc dolent’, l’Ajuntament va intervenir directament al bloc i va procedir a encarregar els treballs de forma subsidiària per netejar-lo i tancar les obertures per evitar l’accés dels coloms i l’acumulació d’excrements. Els treballs es van pressupostar al voltant dels 13.000 euros, cost que es va repercutir a la propietat. Un cop fets, es va poder retirar la tanca de protecció del carrer.
Ara, la situació és ben diferent. Segons han explicat fonts municipals, finalment una promotora privada va comprar l'edifici inacabat a la SAREB, van demanar la corresponent llicència municipal d'obres per acabar els pisos i ja hi treballen a ple rendiment i estan ja en la fase d'acabats. De fet, la idea del promotor és que es puguin començar a habitar els pisos venuts aquest mateix estiu.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa