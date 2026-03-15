La línia de Renfe del Bages enceta la novena setmana d’alteracions sense millores en l’horitzó
L’RL4, que és la de Manresa a Lleida per Calaf, segueix amb més limitacions que en setmanes anteriors
Els usuaris de l’R4, la línia de Renfe del Bages, s’hauran de continuar carregant de paciència. Aquest dilluns encetaran ja la que serà la novena setmana amb alteracions, des que el 20 de gener va tenir lloc l’accident mortal al tram sud d’aquest corredor, a Gelida. I ho farà sense canvis en l’horitzó que suposin millores en el servei, trastocat, que es presta al viatger. És a dir, seguirà en la provisionalitat que l’ha afectat des del moment que es van emprendre mesures restrictives arran d’aquell accident, i de la posterior detecció de punts febles al llarg de la xarxa.
Operaris d’Adif, l’empresa pública de manteniment de les infraestructures, segueix treballant en la millora de la seguretat de diferents punts entre Manresa i Terrassa (bàsicament talussos i murs), com ara a Castellbell i el Vilar, i fins que no ho consideri resolt i ho autoritzi Renfe no hi podrà retornar la circulació amb normalitat, és a dir, sense limitacions de velocitat.
Això es tradueix, com ha passat en aquestes setmanes precedents, que l’usuari de Manresa i el Bages disposa s’ha de desplaçar fins a Terrassa amb el servei de bus alternatiu, o bé amb el tren llançadora, que només fa el trajecte d’anada i tornada (i a velocitat reduïda) fins a la capital del Vallès. Allà ha de fer transbordament a un nou tren per seguir el trajecte cap a l’àrea metropolitana (o a l’inrevés).
A l'RL4, de Lleida a Terrassa passant per Calaf i Manresa, la situació tampoc no millora. Si la setmana passada ja hi va haver més limitacions que els dies anteriors, de cara a la setmana que ve se n'afegeixen dues més: una entre Tàrrega i Cervera i una altra entre Calaf i Manresa. Aquest darrer tram és especialment delicat, ja que durant més de nou quilòmetres els combois podran anar com a màxim a 50 km/h. Això se suma al fet que entre Cervera i Calaf també hi ha limitacions a 50 km/h en més de 6,5 quilòmetres. Tot plegat fa que augmenti significativament el temps de viatge dels usuaris.
200 trams afectats en conjunt
Serà una setmana que en el conjunt de la xarxa tindrà més de 200 trams amb limitacions temporals de velocitat, segons es desprèn del Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat que elabora Adif i al qual ha tingut accés l'agència ACN.
En concret, la setmana vinent n'hi haurà 202, setze menys que aquesta setmana, i afectaran un total de 176,8 quilòmetres al llarg de la xarxa, uns deu menys que aquests darrers dies. Entre les novetats hi ha que l'administrador ferroviari ha aixecat quasi totes les restriccions en el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes (R1 i RG1), i tan sols n'ha deixat una de 2 quilòmetres per on els trens hauran de circular a un màxim de 70 km/h.
Per la seva banda, a l'R3, la de Puigcerdà, s'han establert dues noves LTV entre Ripoll i Sant Quirze de Besora. Cadascuna té una longitud d'uns 500 metres i estan fixades en els 30 km/h. Amb tot, com que la circulació de trens entre Sant Martí de Centelles i el Figaró està tallada arran del despreniment d'unes roques, al document no apareix cap limitació de velocitat. Cal recordar que aquest mateix divendres Renfe ha recuperat la circulació ferroviària entre Centelles i Vic, de tal manera que es cobreix en tren el tram entre Centelles i Ripoll.
Per demarcacions, Barcelona acumularà 90 trams amb LTV, set menys que aquesta darrera setmana. La segueix Tarragona, amb 65 -cinc menys- i Girona amb 30 trams -també cinc menys-. Finalment, Lleida tindrà un tram més que aquests darrers dies i se situarà en 17 LTV.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. De vegades són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Entrarà en vigor dilluns que ve, però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.
