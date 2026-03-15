Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Papa a MontserratHabitatge a SallentGranissada al MoianèsKilian JornetPlans de cap de setmana
instagramlinkedin

Rescaten amb helicòpter una dona ferida a la via ferrada de les Dames, a Montserrat

La ferida s'havia fet mal al genoll i no podria continuar la ruta

Un helicòpter del grup GRAE efectuant el rescat a Montserrat en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Núria León

Manresa

Una dona ha resultat ferida aquest diumenge al migdia a Montserrat, a la base de la via ferrada de les Dames, després de fer-se mal al genoll. L’avís s’ha rebut a les 12.39 hores i fins al lloc s’hi ha desplaçat un helicòpter amb una unitat conjunta del GRAE dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els efectius li han fet una primera assistència sanitària al lloc dels fets i posteriorment l’han evacuat en helicòpter fins a Collbató, on l’esperava una ambulància del SEM per continuar amb l’atenció mèdica.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
  2. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  3. Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
  4. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
  5. Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
  6. La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
  7. Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
  8. Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa

Protagonistes de la Transéquia: "Hem aprofitat la caminada per visitar la Seu i el Museu del Barroc"

Protagonistes de la Transéquia: "Hem aprofitat la caminada per visitar la Seu i el Museu del Barroc"

El Baxi Manresa s'apaga a Granada i reviu el cuer de la Lliga Endesa (92-79)

El Baxi Manresa s'apaga a Granada i reviu el cuer de la Lliga Endesa (92-79)

Amapola Munuera alerta que les al·lèrgies alimentàries creixen i que una reacció lleu no evita que la següent pugui ser greu

Amapola Munuera alerta que les al·lèrgies alimentàries creixen i que una reacció lleu no evita que la següent pugui ser greu

Victòria clau del CB Artés contra l'UE Montgat en la lluita pel lideratge (67-62)

Victòria clau del CB Artés contra l'UE Montgat en la lluita pel lideratge (67-62)

Manresa acomiada Jaume Sensat Paset, persona compromesa amb els primers moviments democràtics a la ciutat

Manresa acomiada Jaume Sensat Paset, persona compromesa amb els primers moviments democràtics a la ciutat

Rescaten amb helicòpter una dona ferida a la via ferrada de les Dames, a Montserrat

Rescaten amb helicòpter una dona ferida a la via ferrada de les Dames, a Montserrat

Necrològiques 16 de març de 2026

Necrològiques 16 de març de 2026

El Manresa CBF ensopega a casa contra l'Ibaizabal, un dels grans de la categoria (57-62)

El Manresa CBF ensopega a casa contra l'Ibaizabal, un dels grans de la categoria (57-62)
Tracking Pixel Contents