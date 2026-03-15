Rescaten amb helicòpter una dona ferida a la via ferrada de les Dames, a Montserrat
La ferida s'havia fet mal al genoll i no podria continuar la ruta
Una dona ha resultat ferida aquest diumenge al migdia a Montserrat, a la base de la via ferrada de les Dames, després de fer-se mal al genoll. L’avís s’ha rebut a les 12.39 hores i fins al lloc s’hi ha desplaçat un helicòpter amb una unitat conjunta del GRAE dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els efectius li han fet una primera assistència sanitària al lloc dels fets i posteriorment l’han evacuat en helicòpter fins a Collbató, on l’esperava una ambulància del SEM per continuar amb l’atenció mèdica.
