El Bages escalfa motors per a la seva primera Jornada de Comunicació Local i Comarcal
La trobada, que se celebrarà el 27 de març a L’Anònima de Manresa, reunirà mitjans, agències i organitzacions del territori per debatre oportunitats, reptes i innovació en comunicació, incloent la intel·ligència artificial
Regió7
El Consell Comarcal del Bages organitza, el pròxim 27 de març a L’Anònima de Manresa, la 1a Jornada de Comunicació Local i Comarcal del Bages, una trobada que té com a objectiu reunir en un mateix espai tots els actors vinculats al sector comunicatiu del territori. La iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central.
Segons el president del Consell, Eloi Hernàndez, “la voluntat és crear un espai de debat, reflexió i intercanvi per posar en comú oportunitats i necessitats, reforçar vincles entre actors i obrir noves complicitats en l’àmbit comunicatiu del Bages”. El programa s’estructura en tres taules rodones i una ponència final:
La primera taula, dedicada a la informació de proximitat, reunirà Josep Lluís Micó, director de Regió7; Aina Font, directora de Canal Taronja; Pere Fontanals, director de NacióManresa; Jordi Casals, president d’OnaBages; i Òscar Fernández, director de Lleida TV. La conversa serà moderada per Mar Martí, presidenta del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central.
La segona taula, sota el títol Comunicació que transforma: salut, esport, educació i àmbit social al Bages. Reptes de present i futur, posarà el focus en la manera com organitzacions de referència del territori pensen i despleguen les seves estratègies comunicatives en àmbits especialment sensibles i amb un fort impacte social. Hi participaran Mar Poyato, directora de comunicació del Baxi Manresa; Antònia Raich, directora de comunicació de la Fundació Althaia; Joana Tubau, responsable de comunicació de la Fundació AMPANS; i Àngels Fusté, responsable de comunicació de la Fundació Universitària del Bages – UManresa. La moderació anirà a càrrec de la periodista de Catalunya Ràdio, Nati Adell.
La tercera taula, Treballar des d’agències i estudis al Bages, abordarà el paper de les empreses, agències i estudis creatius en la construcció de relat, en la projecció del territori i en la relació amb institucions, organitzacions i marques. Hi participaran Núria Fargas, directora de Negoci i Màrqueting de 3Cat; Marc Codina Rodríguez, soci de CatPress; Lara Roca, cofundadora de Vinea Eventos y Turismo; i David Villarreal, fundador de BAH! Studios i de Trendia.ai. La taula serà moderada per David Prat, responsable de comunicació del Consell Comarcal del Bages.
La jornada clourà amb una ponència sobre IA i comunicació de proximitat, centrada en les oportunitats, els límits, l’ètica i les responsabilitats que planteja aquesta nova etapa tecnològica. La presentaran Dra. Núria Ferran, doctora en Informació i Comunicació i professora de la Universitat de Barcelona; i Cristina Mont Castro, directora de Lavinia AI.
La trobada comptarà amb una destacada representació institucional, amb la presència del conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau; la vicepresidenta Primera del Parlament de Catalunya, Raquel Sans; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez.
Les inscripcions es poden fer a la web del Consell: www.ccbages.cat.
