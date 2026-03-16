Balsareny crearà un espai per divulgar la vida i l’obra de Pere Casaldàliga
El futur Centre de Cultura per la Pau s’ubicarà a l’actual CAP, que es traslladarà, i projectarà la figura del religiós amb exposicions, activitats i un fons documental
Balsareny dedicarà un espai a la projecció i la divulgació de la vida i l’obra del bisbe Pere Casaldàliga, fill predilecte d’aquesta població, amb un centre de referència «mundial» sobre la seva figura, juntament amb São Félix do Araguaia, a l’estat brasiler del Mato Grosso, on el religiós va desenvolupar la seva tasca missionera des del 1968 i fins que va morir el 2020.
La proposta, que neix de l’agrupació Balsareny Educa, impulsada per dos balsarenyencs i un badaloní vinculats a l’ensenyament, es va exposar públicament ahir per primer cop en un acte a la sala El Sindicat, organitzat per la Fundació Pere Casaldàliga que també s’implica en el projecte. Ja fa un temps que s’ha parlat amb l’Ajuntament, i la idea és reconvertir les instal·lacions de l’actual CAP, que es traslladarà a un nou emplaçament, en el futur Centre de Cultura per la Pau Pere Casaldàliga, des d’on «es vol reivindicar la tasca, l’activitat i els valors que va transmetre, i fer memòria de la seva persona», explica Llorenç Planes, de Balsareny Educa.
Aquest futur equipament compartirà espai amb la nova biblioteca, que també es traslladarà a l’edifici de l’actual CAP, i tot plegat formarà un complex cultural on hi haurà exposat el llegat de Casaldàliga, de manera que aquest futur centre d’interpretació inclourà material documental i audiovisual de la vida i la trajectòria del religiós, des dels seus llibres i correspondència diversa, fins a escrits, fotografies, o objectes personals significatius. Es vol que hi hagi la mateixa documentació referent a Casaldàliga que es conserva a Araguaia, ja sigui amb còpies o per a una consulta on line, i fins i tot s’estudia la possibilitat de fer ús de la realitat virtual, explica Planes.
Activitats multidisciplinàries
La proposta de Balsareny Educa, que originàriament Planes comparteix amb el psicòleg Joan Bonals, també de Balsareny, i Benjamí Moliné, de Badalona, vol que la figura de Casaldàliga «transcendeixi més enllà del món merament cristià, i situar-la al nivell de Nelson Mandela, Desmond Tutu, o Martin Luther King», de la mà d’aquest centre interpretatiu que vol funcionar «com un hub de relacions amb institucions i grups de treball d’arreu que lluiten per la justícia social, la pau, o l’ecologia», afegeix Planes.
En aquesta línia s’ha constituït un consell assessor per anar desenvolupant gradualment la proposta, que integren la filòsofa i directora de Justícia i Pau Neus Forcano; el també filòsof Joan Albert Vicenç; el periodista i exdiputat David Fernàndez; el també periodista, politòleg i pacifista Jordi Armadans, i l’abadessa del monestir de Sant Benet, Mar Albajar. També hi haurà un equip gestor, i entre tots, es començaran a planificar activitats «de cara al pròxim curs o per a l’any vinent» lligades al nou centre, encara que físicament no es podrà disposar de l’espai perquè no estarà preparat.
I és que, el nou equipament es concep com un espai centrat en l’obra i el llegat de Casaldàliga, i també com un centre d’activitats «vinculades a ideals de mobilització, consciència social, política i ecològica» que van caracteritzar la trajectòria del bisbe balsarenyenc. Així doncs, hi haurà sales de reunions, i s’organitzaran conferències, fòrums, trobades, jornades de formació i debat, o exposicions temporals, entre altres, que convidin a la reflexió i promoguin la cohesió social, sosté Planes. També hi haurà un lligam permanent entre aquest nou equipament i l’àmbit educatiu.
Ell mateix diu que, si aquest centre ara ja funcionés, «estaria molt lligat a qüestions com les guerres a l’Iran i Ucraïna, i les situacions de Palestina o el Sàhara», entre altres.
