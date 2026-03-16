Castellbell i el Vilar acollirà el primer gran esdeveniment dedicat a les dones aficionades al món del motor
La trobada "Ladies on Road", impulsada per l'Associació d'Amics de les Motos de Monistrol, oferirà activitats com rutes en moto, taules rodones i tallers durant el cap de setmana del 21 i 22 de març
Castellbell i el Vilar es convertirà aquest cap de setmana en l’epicentre de les dones aficionades al món del motor en un esdeveniment pioner batejat amb el nom Ladies on Road, que inclourà sortides en moto, tallers, una taula rodona amb testimonis, un concert i un esmorzar de forquilla. "Cada vegada hi ha més dones motard i ja no és només un món que pertany als homes, però encara falta perquè estigui totalment equilibrat", explica una de les membres organitzadores, Mònica Bernardos, veïna de Sant Joan de Vilatorrada, que diu que es preveu que hi participi gent d’arreu de l’Estat en una trobada que vol consolidar-se com a referent, ja que no coneix cap altre precedent ni a Catalunya ni a Espanya. "S’han fet moltes concentracions de dones, però un esdeveniment que duri tot un cap de setmana amb activitats és molt únic", assegura.
"Contràriament al que molts poden pensar, la idea no va sorgir d’un grup de dones, sinó de la ment d’un home", diu Bernardos. Va ser el president de l’Associació d’Amics de les Motos de Monistrol, Joan Miró, qui es va adonar que no existia cap esdeveniment que homenatgés la figura de la dona en el món de les motos i va pensar que, en la celebració dels 25 anys de l’entitat, era el moment de fer-lo. "Va ser aleshores quan el Joan em va demanar ajuda i vam començar amb els preparatius", destaca Bernardos, que explica que hi treballen des del mes d’agost per aconseguir reunir diferents perfils relacionats amb el motor.
La idea era fer una celebració gran, no una simple trobada, on tothom hi fos convidat, i que no fos excloent per als homes ni pensada només per a un perfil concret d’aficionada al motor. "Hem convidat viatgeres, mecàniques, dissenyadores, pilots o periodistes amb la idea de fer un espai de trobada conjunt per compartir l’afició i reflexionar sobre el paper de la dona en el món del motor i com ha evolucionat", explica. Entre els noms destacats, hi haurà intervencions de Ramon Forcada, el reconegut enginyer mecànic que ha participat en mundials de MotoGP, que intervindrà de forma online, o la periodista especialitzada en el motor Judit Florensa, que serà la padrina de l’esdeveniment.
Un cap de setmana amb moltes revolucions per minut i olor de benzina
Les activitats es concentraran durant el cap de setmana del 21 i 22 de març a la zona esportiva de Castellbell i el Vilar. Un dels plats estrella seran les dues sortides previstes en moto: una dissabte, a les 12 del matí, pels voltants de Montserrat, i una altra a les 7 de la tarda, amb una pujada a Montserrat per veure la posta de sol i visitar la basílica. L’altre plat fort serà la taula rodona titulada La dona i les motos, que reflexionarà sobre l’evolució de la presència femenina en el món del motor amb testimonis inspiradors i experiències reals.
Durant els dos dies s’instal·laran parades de foodtrucks a la zona esportiva de Castellbell amb música ambient, i hi haurà tallers, com ara un per practicar l’especialitat off-road (tot terreny) i un altre sobre els airbags de les motocicletes. A partir de les 9 del vespre, es farà un sorteig amb material motard de qualitat, entre el qual s’inclouran cascs, jaquetes i altres equipaments, i la nit acabarà amb un concert per carregar energies.
Finalment, la trobada acabarà diumenge amb un esmorzar de forquilla, a les 9 del matí, i la lectura d’un manifest, a dos quarts de dotze, per retre homenatge a les dones en el món del motor.
Hi ha quatre modalitats d’inscripció amb preus que oscil·len entre els 30 i els 70 euros, que inclouen un pack i una copa de benvinguda, accés a les rutes, l’esmorzar motard de diumenge i una zona d’acampada per als més aventurers que es vulguin quedar a dormir, a més de descomptes especials a l’hotel Guilleumes de Monistrol i a l’Alberg de Montserrat. També hi ha una entrada reduïda de 10 euros per als veïns de Monistrol que vulguin participar en les jornades.
