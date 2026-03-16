Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
Al menor, de 13 anys, li van prendre el patinet, el telèfon mòbil, les sabatilles esportives que duia calçades i altres objectes.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana un grup de set joves menors d'edat que el dissabte van robar i amenaçar a un nen de 13 anys a Sant Joan de Vilatorrada. Segons ha explicat la mare de la víctima, el seu fill anava amb un amic pel carrer de Vilatorrada quan dos joves se'ls van acostar i van aconseguir apartar a un d'ells. Se'l van aconseguir endur a un lloc apartat i amb amenaces, li van prendre el patinet, el telèfon mòbil, les sabatilles esportives que duia calçades i altres objectes. Els fets van passar prop de les 21 hores.
Un cop van tenir coneixement dels fets, els pares van denunciar immediatament els fets, i els Mossos, segons han confirmat a Regió7, van poder detenir aquest diumenge els presumptes autors, set menors d'entre 14 i 15 anys, que van ser posats a disposició de la Fiscalia de Menors i posteriorment deixats en llibertat amb els càrrecs de robatori amb violència i amenaces. Tot i això, els Mossos no donen la investigació per tancada i no descarten més detencions ni tampoc es tanquen a cap hipòtesi sobre l'origen dels fets.
En aquest sentit, la Cristina, la mare del nen, "està més que agraïda amb la manera com els Mossos d'Esquadra i l'alcalde de Sant Joan han tractat el tema", fent que l'afectat pogués declarar sense haver d'anar a comissaria, o, en el cas de l'alcalde, rebent a la família al seu propi domicili en diumenge.
Precisament l'alcalde, Jordi Solernou, ha confirmat els fets i ha dit que la Policia Local treballa per a tenir "tota la informació possible per a evitar que els fets es puguin repetir". Segons ha dit, els autors "no són del poble, i és estrany que aquests fets passin en un cap de setmana normal. Per festes ja sabem que sempre hi ha grups que miren de rebentar-les". En tot cas, Ajuntament i Policia Local mantenen "contacte constant amb la família i els Mossos" per a intentar que "fets com aquest no es repeteixin", tot i ser conscients que és difícil per a un Ajuntament de tenir "els mitjans o la informació necessaris per evitar-ho".
Tant la mare del noi com l'alcalde animen als afectats a denunciar casos com aquest. "Coses així s'han de saber, és l'única manera de poder evitar-les", diu Solernou, mentre que la mare recorda que "els Mossos hi posen tot de la seva banda per evitar que la por ens immobilitzi".
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent