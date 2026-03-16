El Festival de la Rumba omple de ritme Sant Joan de Vilatorrada

Joni Canijo y Los Fundamentos, Laura Santos i Javi Cantero protagonitzen una jornada musical a la Sala Cal Gallifa

El Festival de la Rumba omple de ritme Sant Joan de Vilatorrada / @festesdelanostraterra

Sant Joan de Vilatorrada va viure dissabte passat, 14 de març, una jornada marcada pel ritme amb el Festival de la Rumba. L’esdeveniment, organitzat per Vilatorrats Grup, es va celebrar a la Sala Cal Gallifa. El públic assistent va gaudir de diverses actuacions musicals que es van allargar fins ben entrada la nit.

Els encarregats d’obrir el festival van ser els santjoanencs Joni Canijo y Los Fundamentos, que van portar a l’escenari versions i alguns temes propis barrejant rumba, pop i rock. Tot seguit va agafar el relleu Laura Santos, que va oferir un gran directe marcat per la potència de la seva veu. Finalment, Javi Cantero, fill del reconegut cantant El Fary i amb més de 20 anys de trajectòria, va fusionar rumba i flamenc amb sons actuals per cloure la jornada.

  1. La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
  2. Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
  3. Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
  4. Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
  5. La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
  6. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  7. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
  8. Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent

Albert Ollé, del CA Olesa, es proclama campió de Catalunya de marató

Albert Ollé, del CA Olesa, es proclama campió de Catalunya de marató

Un famós de Manresa, entre els cameos de 'Torrente, presidente', quarta millor estrena de la història a Espanya

Un famós de Manresa, entre els cameos de 'Torrente, presidente', quarta millor estrena de la història a Espanya

Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada

Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada

La Molina registra un rècord històric amb 8.564 esquiadors en un sol dia

La Molina registra un rècord històric amb 8.564 esquiadors en un sol dia

Territori reforçarà el servei de bus entre Berga i Barcelona

Territori reforçarà el servei de bus entre Berga i Barcelona

La Renda Activa d’Inserció (RAI): requisits i mètodes per accedir a l’ajuda de 480 euros mensuals per a persones aturades

La Renda Activa d’Inserció (RAI): requisits i mètodes per accedir a l’ajuda de 480 euros mensuals per a persones aturades

El Festival de la Rumba omple de ritme Sant Joan de Vilatorrada

El Festival de la Rumba omple de ritme Sant Joan de Vilatorrada

El Festival de la Rumba omple de ritme Sant Joan de Vilatorrada

El Festival de la Rumba omple de ritme Sant Joan de Vilatorrada
