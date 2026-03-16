El Festival de la Rumba omple de ritme Sant Joan de Vilatorrada
Joni Canijo y Los Fundamentos, Laura Santos i Javi Cantero protagonitzen una jornada musical a la Sala Cal Gallifa
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada va viure dissabte passat, 14 de març, una jornada marcada pel ritme amb el Festival de la Rumba. L’esdeveniment, organitzat per Vilatorrats Grup, es va celebrar a la Sala Cal Gallifa. El públic assistent va gaudir de diverses actuacions musicals que es van allargar fins ben entrada la nit.
Els encarregats d’obrir el festival van ser els santjoanencs Joni Canijo y Los Fundamentos, que van portar a l’escenari versions i alguns temes propis barrejant rumba, pop i rock. Tot seguit va agafar el relleu Laura Santos, que va oferir un gran directe marcat per la potència de la seva veu. Finalment, Javi Cantero, fill del reconegut cantant El Fary i amb més de 20 anys de trajectòria, va fusionar rumba i flamenc amb sons actuals per cloure la jornada.
