Mor Joan Recasens, monjo de Montserrat des de feia 76 anys
Va cursar estudis d'arxivística a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i va ser sotsprior del monestir en diferents etapes
L’abadia de Montserrat ha informat que aquest passat diumenge 15 de març ha mort el monjo Joan M. Recasens Puig, a l'edat de 92 anys (18 de juliol de 1933 - 15 de març de 2026). Va ingressar com a monjo del monestir el 25 de setembre de l'any 1950, va fer la professió simple el 6 d'agost de 1953 i la professió solemne el 15 d'agost de 1956. El 4 d'octubre de 1959, va ser ordenat prevere. Del 1962 al 1963 va cursar els estudis d'arxivística a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Del 1963 al 1969 residí a la comunitat del Miracle. Del 1969 al 1971 estudià a l'Institut Lumen Vitae de Brussel·les i va obtenir la llicenciatura en Pastoral i Catequètica. El 1975 fou enviat al monestir de Sant Miquel de Cuixà fins al 1985, any en què es traslladà a Roma on assumí el càrrec de rector de l'església de Sant'Anselmo all'Aventino.
Hi va estar fins l'any 2003, moment en què tornà a l'Abadia de Montserrat. Des de llavors havia exercit diferents tasques entre les quals refetorer i sotsprior del monestir en diferents etapes, així com la de responsable de l'arxiu fotogràfic del monestir, tasca que havia mantingut fins a l'actualitat.
El funeral, presidit per l’abat Manel Gasch, serà aquest dimarts 17 de març a la basílica a 3/4 d’11.
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no