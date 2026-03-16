Mor Joan Recasens, monjo de Montserrat des de feia 76 anys

Va cursar estudis d'arxivística a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i va ser sotsprior del monestir en diferents etapes

Joan M. Recasens ha mort a l'edat de 92 anys / ARXIU/ABADIA DE MONTSERRAT

David Bricollé

Monistrol de Montserrat

L’abadia de Montserrat ha informat que aquest passat diumenge 15 de març ha mort el monjo Joan M. Recasens Puig, a l'edat de 92 anys (18 de juliol de 1933 - 15 de març de 2026). Va ingressar com a monjo del monestir el 25 de setembre de l'any 1950, va fer la professió simple el 6 d'agost de 1953 i la professió solemne el 15 d'agost de 1956. El 4 d'octubre de 1959, va ser ordenat prevere. Del 1962 al 1963 va cursar els estudis d'arxivística a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Del 1963 al 1969 residí a la comunitat del Miracle. Del 1969 al 1971 estudià a l'Institut Lumen Vitae de Brussel·les i va obtenir la llicenciatura en Pastoral i Catequètica. El 1975 fou enviat al monestir de Sant Miquel de Cuixà fins al 1985, any en què es traslladà a Roma on assumí el càrrec de rector de l'església de Sant'Anselmo all'Aventino.

Hi va estar fins l'any 2003, moment en què tornà a l'Abadia de Montserrat. Des de llavors havia exercit diferents tasques entre les quals refetorer i sotsprior del monestir en diferents etapes, així com la de responsable de l'arxiu fotogràfic del monestir, tasca que havia mantingut fins a l'actualitat.

El funeral, presidit per l’abat Manel Gasch, serà aquest dimarts 17 de març a la basílica a 3/4 d’11.

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Enxampat a 182 km/h a l'N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya

