El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
El president Illa ha visitat aquest cap de setmana la primera de les infraestructures d’una xarxa com la que anhela la comarca
Fa anys que es parla de la connexió al Bages amb una xarxa de tramvia, i la Generalitat té posat el projecte a l’agenda a curt i mitjà termini, però de moment en un primer tram que aniria poc més enllà de Manresa. De fet, el diputat i portaveu de Comuns al Parlament de Catalunya, David Cid, afirmava divendres a Manresa que, amb l’acord de pressupostos al qual ha arribat la seva formació amb el PSC de Salvador Illa, s’ha fet «un pas clau per fer realitat aviat el tren-tram fins a Santpedor».
Cid deixava clar que el projecte al qual aspiren, i que de fet ja es va plantejar fa una dècada i mitja, va «més enllà», cap a Sallent i Sant Joan. Però sí que consideren que el fet que comenci a caminar el tram fins a Santpedor és un pas important.
El que és un anhel al Bages ha començat a prendre forma al sud. Aquest cap de setmana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pogut veure sobre el terreny la primera de les infraestructures que permetran obrir la traça del tramvia del Camp de Tarragona, una xarxa que, en aquest cas, connectarà inicialment les poblacions costaneres de Cambrils, Salou i Vila-seca i que, segons s’ha anunciat ara, s’enllestirà a finals de 2029. El que ha pogut veure Illa és el pont sobre l'autovia A-7 per on passaran els tramvies. Aquesta setmana s'han adjudicat les obres de les fases 1 i 2 i el departament impulsarà durant aquest any la resta d'obres de la primera fase d’aquest projecte anomenat TramCamp, com l'obra civil i instal·lacions del tram Cambrils nord-Cambrils centre.
Fins al moment, el Govern calcula que la inversió mobilitzada d'aquesta primera fase és de 224 milions d'euros, en un tram que comprèn les parades entre Cambrils Nord i Vila-seca Estació. D'aquesta manera, es projecten inicialment catorze quilòmetres i catorze estacions, tres de les quals amb intercanviadors.
En paral·lel a les obres de la primera fase, la Generalitat també està treballant en la tramitació de la segona, que completarà el tramvia del Camp de Tarragona. En aquest cas, el nou sistema de transport continuaria amb la connexió de Reus i Tarragona, a més de l'accés a l'aeroport de Reus.
El projecte final proposa una xarxa de 46 quilòmetres amb 46 estacions (deu de les quals intercanviadors). Segons càlculs de la Generalitat, el Tramcamp beneficiarà 9,5 milions d'usuaris a l'any.
Es tracta, doncs, d’un projecte amb moltes similituds, pel que fa a abast, al que es va estudiar en un primer moment per al Bages i al que aspira la comarca.
El govern Tripartit de la Generalitat, amb el llavors (com ara) secretari per a la Mobilitat Manel Nadal va presentar a Manresa el 24 de novembre del 2009, davant alcaldes, regidors i diputades de la comarca, l'estudi informatiu per implantar aquest tren-tram del Bages.
El projecte, que en aquell moment es preveia que tindria un cost de més de 105 milions d'euros i que es podria fer realitat abans del 2016, consistia a transformar prop de 25 quilòmetres de la via ja existent dels actuals ramals de mercaderies de la línia de FGC entre Manresa, Súria i Sallent per adequar-los al transport de viatgers.
A més, s'havien de construir 9,4 km de nous trams de via per donar servei al nucli urbà de Manresa, Súria i Sallent, així com per allargar la línia des del Nou Congost fins a Sant Joan i arribar als polígons industrials de la zona.
Seguint les previsions de l'estudi presentat fa deu anys, aquelles noves línies de transport públic havien de constar d'un total de 25 parades, tres de les quals actuaven d'intercanviador entre FGC i Renfe.
A banda de l'adequació de les línies ja existents en l'actualitat, es projectava crear tres noves línies de tren-tram, dues d'interurbanes que havien d'enllaçar Sant Joan de Vilatorrada amb Súria i Sallent (passant sempre per Manresa), i una altra també d'urbana per atendre la demanda local a Manresa.
Projecte model
Manel Nadal va justificar la creació d'aquell sistema de tren-tram argumentant que donaria resposta a Manresa, Súria, Sallent, Sant Joan, el nucli de Sant Iscle, Callús i Santpedor, poblacions que sumen actualment més de 100.000 habitants. Segons s'assenyalava en l'estudi, la demanda de viatgers variava segons cada tram, i preveia que el 2015 el tram urbà de Manresa tingués 4.100 usuaris diaris, i entre 2.100 i 1.700 entre Manresa i Santpedor.
El tren-tram era un model de transport públic que combinava el ferrocarril i el tramvia. Es presentava com un sistema pioner a Catalunya que, segons va destacar en aquella presentació Manel Nadal, havia de servir d'exemple, precisament, per a les comarques de Girona, Lleida i Camp de Tarragona, que l'implantarien en el futur. Aquell tren-tram havia de poder circular per nuclis urbans a 15 i 20 km/h, i assolir els 80 i 100 km/h en trams interurbans. El traçat tramviari per l'interior de Manresa es projectava amb un total de 4,8 quilòmetres que connectarien l'estació actual de Manresa Alta dels FGC (a l'estació de busos) amb la línia de Manresa-Barcelona de la Renfe i seria pràcticament calcat a la traça històrica que tenia el ferrocarril.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa