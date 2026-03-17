Cardona ofereix més de 250 visites guiades per Setmana Santa
La Fundació Cardona Històrica amplia horaris i ofereix un ampli ventall d'activitats a la Muntanya de Sal, el castell i el centre històric
Regió7
Cardona és una de les destinacions més sol·licitades de la Catalunya central per Setmana Santa. Per a la campanya d’enguany, la Fundació Cardona Històrica (FCH), entitat que gestiona el turisme a la vila ducal, ofereix un total de 259 visites guiades i teatralitzades a la Muntanya de Sal, al Castell de Cardona i al centre històric.
De Divendres Sant a Diumenge de Pasqua s’amplien els horaris de visita. A més, també s’han programat tres visites temàtiques per complementar l’oferta. El 31 de març tindrà lloc Les Senyores de Cardona, una visita teatralitzada per a adults que rescata de l’oblit patriarcal la resistència de quatre dones en moments cabdals de la història de la vila ducal.
L’endemà, l’1 d’abril, es tornarà a obrir la Casa Combelles, un casal del segle XVII amb mobiliari isabelí i pintures murals originals que va ser residència de la prestigiosa nissaga dels Combelles Merli, vinculada a la medicina, la hisenda i el govern local.
Per completar aquestes propostes, el 2 d’abril es podrà visitar el Portal i el Casal de Graells per conèixer l’arquitectura civil i militar de la Cardona medieval. Recentment rehabilitat, es podrà visitar l’únic portal medieval que es conserva a la vila i accedir a la torre per gaudir d’un mirador espectacular del castell. Tot seguit, la visita continuarà al Casal de Graells, seu de l’Arxiu Històric, on s’amaga un tresor del segle XIII: pintures murals i grafits medievals.
Addicionalment, el divendres 27 de març s’organitzarà un tast de vins maridats amb productes del territori a l’interior de la Muntanya de Sal, a càrrec d'Slow Turisme.
“Els nostres visitants podran gaudir d’una experiència única i molt diversa per aprofitar la primera gran pausa de l’any. Cada dia es podrà fer una visita guiada diferent. Cardona dona per molt”, explica Francesc Ponsa, director general de la FCH.
Un altre dels grans reclams de Cardona per Setmana Santa són les Caramelles. El Diumenge de Pasqua totes les colles de caramellaires surten a celebrar la diada. La tradició de la colla de la Coromina, l’ancestral ball de cascavells de la colla de Pagès i la sàtira local de la colla Jove omplen de música i dansa el centre de la vila.
D’altra banda, el dissabte 28 de març, a les vuit del vespre, l’Auditori Valentí Fuster acollirà un concert a càrrec de Chaska Band, de Minnesota (Estats Units), una orquestra simfònica de vent acompanyada del seu cor de veus. El concert serà d’accés lliure amb sistema de taquilla inversa.
Mantenir els visitants
La Setmana Santa de 2025 va ser molt positiva, amb més de 7.000 tiquets turístics venuts entre el cap de setmana de Rams i Dilluns de Pasqua, un 9% més que l’any 2024. Es tracta dels millors resultats des del 2019. L’objectiu d’enguany és mantenir aquestes xifres de visitants. “Cardona, per Setmana Santa, és sinònim de primavera, natura, patrimoni i tradició. Tenim una oferta de gran qualitat per a tots els públics per garantir una gran escapada”, afirma Francesc Ponsa.
Tota la informació es pot consultar al web: https://www.cardonaturisme.cat/
