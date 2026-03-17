Un conductor ebri s'estavella contra dos turismes i un mur a Sant Fruitós

L'home va donar 0,71 mg/l en les proves reglamentàries de la Policia Local, gairebé el triple de la taxa legal permesa

Imatge de la col·lisió del conductor alcoholitzat amb el mur del carrer de Montserrat / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un conductor alcoholitzat va protagonitzar un apartós accident aquesta matinada de dilluns a Sant Fruitós de Bages. L'home circulava pel carrer de Montserrat quan, de sobte, va perdre el control del seu cotxe i va acabar topant contra dos turismes estacionats a la via. Posteriorment va impactar contra un mur, que va quedar parcialment ensorrat a conseqüència del xoc.

Després de fer-li les proves d'alcholèmia pertinents, el conductor va donar 0,71 mg/l, gairebé el triple de la taxa legal permesa de 0,25 mg/l d'aire aspirat. Un cop fet el test, va ser traslladat a l'hospital per la seva revisió mèdica. Per ara, l'investigació segueix oberta per a esclarir les circumstàncies de l'accident.

  1. El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
  2. Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
  3. Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
  4. La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
  5. Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
  6. Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
  7. El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
  8. Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat

Eric Mateu, la millor nota de selectivitat a Catalunya el 2024, treu el seu primer disc mentre estudia Matemàtiques i Física: «La clau és organitzar-se»

L’Ajuntament de Sant Fruitós tanca el 2025 amb un romanent net de gairebé 2 milions d’euros

S'enfronta a 17 anys de presó per violar una noia i retenir-la durant 4 hores a la zona dels Trullols de Manresa

Sanitat actualitzarà la classificació de les professions sanitàries per adequar-les a les necessitats actuals

Israel assegura haver matat Alí Larijaní, cap de Seguretat de l’Iran

Cuba queda completament a les fosques i Trump diu que seria un honor "conquerir-la"

L’hotel centenari que domina el Montseny busca hereu: surt a la venda la gran joia de Viladrau

Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància: "Això només es pot fer des de la vocació"

