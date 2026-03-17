Un conductor ebri s'estavella contra dos turismes i un mur a Sant Fruitós
L'home va donar 0,71 mg/l en les proves reglamentàries de la Policia Local, gairebé el triple de la taxa legal permesa
Manresa
Un conductor alcoholitzat va protagonitzar un apartós accident aquesta matinada de dilluns a Sant Fruitós de Bages. L'home circulava pel carrer de Montserrat quan, de sobte, va perdre el control del seu cotxe i va acabar topant contra dos turismes estacionats a la via. Posteriorment va impactar contra un mur, que va quedar parcialment ensorrat a conseqüència del xoc.
Després de fer-li les proves d'alcholèmia pertinents, el conductor va donar 0,71 mg/l, gairebé el triple de la taxa legal permesa de 0,25 mg/l d'aire aspirat. Un cop fet el test, va ser traslladat a l'hospital per la seva revisió mèdica. Per ara, l'investigació segueix oberta per a esclarir les circumstàncies de l'accident.
