Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fotos Transéquia 2026Gosseta MarisolCrimsRosalíaOscars 2026Torrente, presidenteVaga ensenyament
instagramlinkedin

L’Ajuntament de Sant Fruitós tanca el 2025 amb un romanent net de gairebé 2 milions d’euros

El resultat és fruit d'una activitat empresarial creixent, i d'una contenció de la despesa

Ple a l'Ajuntament de Sant Fruitós

Ple a l'Ajuntament de Sant Fruitós / Arxiu | Ajuntament de Sant Fruitós

Regio7

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha tancat l’exercici 2025 amb un romanent brut de tresoreria de 5,9 milions d’euros. D’aquesta quantitat, el romanent net disponible serà aproximadament d'1,9 milions d’euros, ja que una part dels recursos s’ha de reservar per garantir els fons de solvència i per al retorn de préstecs. Fonts municipals apunten que aquest romanent net permetrà al consistori donar resposta a necessitats i projectes al municipi que fins ara no disposaven de finançament per poder-se executar.

La millora dels resultats econòmics s’ha aconseguit gràcies a un augment dels ingressos volàtils principalment pel creixement de l’activitat empresarial i per les polítiques continuistes de contenció de la despesa.

Notícies relacionades

En el marc del tancament de l’exercici, la Diputació de Barcelona ha elaborat un informe de diagnosi econòmica i financera sobre la situació del consistori. Aquest informe destaca els bons resultats de la gestió municipal, atorgant a l’Ajuntament tres semàfors verds en els principals indicadors econòmics, fet que acredita la seva situació de solvència i equilibri financer.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
  2. Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
  3. Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
  4. La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
  5. Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
  6. Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
  7. El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
  8. Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat

Del Bages al Lux Tour: el paper clau d'una jove de la comarca en la gira mundial de Rosalía

Del Bages al Lux Tour: el paper clau d'una jove de la comarca en la gira mundial de Rosalía

En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: "No tenia ni idea de les obres"

En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: "No tenia ni idea de les obres"

El primer centre d’FP especialitzat en el sector ferroviari de Barcelona es posarà en marxa aquest setembre a Torre Baró

El primer centre d’FP especialitzat en el sector ferroviari de Barcelona es posarà en marxa aquest setembre a Torre Baró

La Guàrdia Civil analitza unes calces i un floc de cabells que guardaven els assassins de Francisca Cadenas

La Guàrdia Civil analitza unes calces i un floc de cabells que guardaven els assassins de Francisca Cadenas

El risc d'incendi aquest estiu pot ser el més baix dels darrers 4 anys, segons la Generalitat

El risc d'incendi aquest estiu pot ser el més baix dels darrers 4 anys, segons la Generalitat

Las intensas lluvias invernales y la previsión de una primavera cálida agravan la temporada de alergias

Las intensas lluvias invernales y la previsión de una primavera cálida agravan la temporada de alergias

El PSC celebra la recuperació del tren transversal però acusa el govern de Castells de “15 anys de passivitat”

El PSC celebra la recuperació del tren transversal però acusa el govern de Castells de “15 anys de passivitat”

El projecte de salut liderat per Valentí Fuster a Cardona i Sallent constata els primers bons resultats

El projecte de salut liderat per Valentí Fuster a Cardona i Sallent constata els primers bons resultats
