L’Ajuntament de Sant Fruitós tanca el 2025 amb un romanent net de gairebé 2 milions d’euros
El resultat és fruit d'una activitat empresarial creixent, i d'una contenció de la despesa
Regio7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha tancat l’exercici 2025 amb un romanent brut de tresoreria de 5,9 milions d’euros. D’aquesta quantitat, el romanent net disponible serà aproximadament d'1,9 milions d’euros, ja que una part dels recursos s’ha de reservar per garantir els fons de solvència i per al retorn de préstecs. Fonts municipals apunten que aquest romanent net permetrà al consistori donar resposta a necessitats i projectes al municipi que fins ara no disposaven de finançament per poder-se executar.
La millora dels resultats econòmics s’ha aconseguit gràcies a un augment dels ingressos volàtils principalment pel creixement de l’activitat empresarial i per les polítiques continuistes de contenció de la despesa.
En el marc del tancament de l’exercici, la Diputació de Barcelona ha elaborat un informe de diagnosi econòmica i financera sobre la situació del consistori. Aquest informe destaca els bons resultats de la gestió municipal, atorgant a l’Ajuntament tres semàfors verds en els principals indicadors econòmics, fet que acredita la seva situació de solvència i equilibri financer.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat