El projecte de salut liderat per Valentí Fuster a Cardona i Sallent constata els primers bons resultats
El balanç inicial de l’estudi s’ha publicat ara en una de les revistes científiques més prestigioses del món en l’àmbit de la cardiologia i la recerca cardiovascular
L’estudi de salut que la Fundació SHE, liderat pel cardiòleg Valentí Fuster, està portant a terme amb habitants de Cardona i Sallent com a referència ha publicat el seu primer article científic d’impacte internacional amb dades d’aquestes dues poblacions. Resultats que, segons avancen, comencen a posar ja de manifest la incidència positiva que les mesures aplicades tenen en els cardonins que hi prenen part, i que són la població de referència del mètode que s’analitza.
L’article, titulat «Resposta primerenca a una intervenció educativa basada en la comunitat de comportament sobre el perfil de risc cardiovascular i el benestar», s’ha publicat en anglès a la revista científica JACC Advances, de la família de revistes de la Journal of the American College of Cardiology, una de les publicacions més prestigioses del món en l’àmbit de la cardiologia i la recerca cardiovascular.
Aquest article analitza els resultats de la primera fase del projecte després de dos anys d’intervenció i posa en relleu el valor de les estratègies comunitàries d’educació per a la salut en la millora dels hàbits saludables per disminuir els factors de risc cardiovascular i fomentar el benestar de les persones.
Segons els promotors de l’estudi (impulsat per la Fundació SHE-Fundació La Caixa i dirigit per Valentí Fuster), aquests resultats publicats evidencien que les persones que van participar de manera més activa en les activitats educatives del programa –especialment aquelles que van assistir a quatre o més tallers– van experimentar millores significatives en diversos indicadors relacionats amb la salut cardiovascular.
Entre les millores observades destaquen l’augment de l’activitat física, una millor adherència a la dieta mediterrània, reduccions en els triglicèrids i la pressió arterial diastòlica, així com millores en el benestar general.
A més, en comparació amb la població control, el municipi d’intervenció va mostrar una evolució més favorable en diversos factors de risc cardiovascular, com la circumferència de la cintura, el colesterol total, el consum de tabac o els nivells d’activitat física.
Segons els autors de l’estudi, aquests resultats apunten al valor preventiu dels programes d’educació en salut basats en la comunitat, i indiquen que la participació continuada en activitats formatives és clau per obtenir els beneficis més significatius.
Un projecte pioner de salut comunitària
Healthy Communities 2030 és un projecte científic pioner que té com a objectiu validar científicament que la implantació local d'intervencions educatives per promoure la salut en l'àmbit comunitari millora la salut cardiovascular global de la població.
El projecte es va iniciar l’any 2021 amb la participació de 933 persones a Cardona (municipi d’intervenció) i 924 persones a Sallent (municipi de control), seleccionades aleatòriament a partir del cens municipal. Els participants es van sotmetre a una sèrie de mesuraments de salut i han participat en diverses accions educatives orientades a promoure hàbits saludables.
A Cardona s’han desenvolupat tallers formatius, activitats comunitàries i espais de suport entre iguals amb l’objectiu de fomentar quatre pilars fonamentals de salut: alimentació saludable, vida activa, benestar emocional i prevenció del consum de tabac i alcohol.
Una recerca possible per la implicació ciutadana
La publicació d’aquest article representa un pas important per al projecte Healthy Communities 2030 i fa valdre la implicació dels veïns i veïnes de Cardona i Sallent.
La participació dels ciutadans en els mesuraments de salut, tallers i activitats del projecte ha estat essencial per generar les dades que permeten desenvolupar aquesta recerca.
Els responsables del projecte destaquen que aquesta publicació és també un reconeixement a totes les persones que han contribuït amb la seva participació a construir un estudi que pot tenir impacte més enllà del territori.
Un model amb projecció internacional
L’objectiu final del projecte és validar científicament el model d’intervenció desenvolupat pel Dr. Valentí Fuster perquè pugui replicar-se en altres pobles i ciutats.
La comparativa entre el municipi d’intervenció (Cardona) i el municipi de control (Sallent) permet analitzar amb rigor l’impacte de les accions de salut comunitària i generar evidència científica sobre l’eficàcia d’aquest tipus de programes.
Els resultats publicats ara corresponen a unes anàlisis de la primera fase del projecte. Els investigadors continuaran fent seguiment dels participants durant els pròxims anys per analitzar els efectes a llarg termini de la intervenció.
Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut i també de l’IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques en els mesuraments de salut.
