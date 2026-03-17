Sant Fruitós reactiva la recollida d’excrements de gos per trobar infractors
Els tècnics especialistes realitzaran quatre batudes mensuals per identificar els propietaris incívics que no recullen les deposicions
L’Ajuntament de Sant Fruitós torna a activar el sistema de recollida d’excrements de gossos al carrer per detectar propietaris infractors que no recullen aquestes deposicions de l’espai públic. Aquest sistema, que va lligat a les mostres d’ADN, ja s’havia posat en marxa anteriorment, però el consistori admet que s’havia anat relaxant en la seva aplicació. De fet, es tracta d’un mètode que va ser molt innovador i molt pioner al Bages, on va començar a funcionar gairebé fa una dècada a municipis com Callús i Súria, i que posteriorment van anar estenent a altres poblacions, com és el cas de Sant Fruitós.
El que ara ha anunciat el consistori santfruitosenc és que es reactiva amb una aplicació més regular per tal d’incrementar-ne l’eficàcia. En concret, es realitzaran un total de quatre batudes cada mes.
Durant aquest mes de març, un equip format per personal tècnic municipal, membres de la Policia Local i treballadors de l’empresa de neteja rebrà una formació específica per poder tornar a posar en funcionament aquest servei a partir del mes de maig.
Aquest equip serà l’encarregat de dur a terme la recollida de mostres de femta a la via pública i de realitzar-ne el registre corresponent.
En el marc del conveni vigent amb la Mancomunitat del Cardener, un cop recollides les mostres aquestes es lliuraran a aquest organisme, que s’encarregarà de fer-ne l’anàlisi per identificar l’animal i, en conseqüència, el seu propietari.
Un cop identificat el propietari responsable, l’Ajuntament iniciarà el procediment sancionador corresponent d’acord amb la normativa municipal, amb l’objectiu de fomentar el civisme i garantir uns espais públics més nets i saludables per al conjunt de la ciutadania.
Cal remarcar que aquest mètode va lligat al fet que els propietaris estiguin obligats a registrar els seus gossos en un cens municipal, amb una extracció de sang de l’animal que permet generar aquest cens caní, a partir del qual és possible detectar l’infractor amb l’ADN de l’anàlisi de la femta.
L’Ajuntament de Sant Fruitós remarca que l’objectiu d’aquesta reactivació és millorar la salubritat de la via pública.
Quan aquest sistema es va posar en marxa, a Callús i a Súria com a municipis pioners (el 2017), es van arribar a recollir mostres de sang de pràcticament el 100% dels gossos censats. I aquell mateix any es van aplicar les primeres multes, gràcies a la detecció d'infractors per aquest mètode.
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat