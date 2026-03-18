Avinyó convoca els guardons per reconèixer el talent i la dedicació del municipi
Els Premis ADN es van organitzar per primer cop l’any passat i tenen un total de tres categories
L’Ajuntament d’Avinyó ha posat en marxa el procediment per a la segona edició dels Premis ADN, uns guardons creats l’any passat amb l’objectiu de reconèixer «la feina, el talent i l’esforç» de persones i entitats del municipi que han destacat en diferents àmbits de la vida social, cultural, esportiva o professional.
Fonts municipals destaquen que, «després de la bona acollida de la primera edició», s’ha decidit donar continuïtat als Premis ADN tornen amb l’objectiu de «continuar posant en relleu les iniciatives i trajectòries que contribueixen al desenvolupament i a la projecció d’Avinyó».
Els guardons s’organitzen en tres categories. D’una banda, el Premi Avinyó, per a persones o entitats que han portat el nom d’Avinyó més enllà del municipi. De l’altra, el Premi Dedicació, destinat a reconèixer la trajectòria i la tasca feta durant anys per persones o entitats. I la tercera, el Premi Nivell, per a aquells que han destacat especialment durant el darrer any en aquest municipi del Bages.
Els guanyadors de cada categoria rebran un val de 100 euros per gastar en comerços locals, mentre que els finalistes obtindran un diploma com a reconeixement.
El procés per seleccionar els guanyadors es farà en dues fases. Des d’ara i fins al 5 d’abril s’ha obert el període de proposta de candidats. La ciutadania podrà presentar candidats per a cada categoria a través de l’enllaç disponible a la web de l’Ajuntament o de manera presencial al Casal del Passeig i al Casal de Joves El Refugi.
Gala de lliurament
Del 13 al 28 d’abril, la població podrà votar les propostes presentades a través de la web municipal (del 13 al 26 d’abril) i de manera presencial al Casal del Passeig els dies 27 i 28 d’abril.
Com a novetat d’aquesta segona edició, les tres propostes més votades de cada categoria passaran a la fase final. Les persones guanyadores de la primera edició dels Premis ADN seran les encarregades d’escollir els guanyadors d’enguany, triant-ne un per categoria entre les tres propostes finalistes.
La gala de lliurament dels Premis ADN se celebrarà el 22 de maig, en un acte on es donaran a conèixer els finalistes i es revelaran els guanyadors de cada categoria.
