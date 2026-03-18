Una caminada per descobrir la geologia i la història del Castellet de Sant Vicenç de Castellet

Amics de l'Art Romànic del Bages

Amics de l'Art Romànic del Bages / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Dins el marc de les caminades de Geologia i Romànic que periòdicament organitzen els Amics de l’Art Romànic del Bages, es va dur a terme una sortida cultural a Sant Vicenç de Castellet amb l’objectiu de conèixer de prop el castell de Castellet i les singulars formacions geològiques conegudes com les Muntanyes Russes. La jornada va començar amb la benvinguda institucional de l’alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Daniel Mauriz, que va saludar els participants i va posar en valor la importància de donar a conèixer el patrimoni natural i històric del municipi.

Tot seguit, el grup va iniciar la caminada amb una explicació sobre la formació geològica de les característiques margues blaves que configuren el relleu d’aquest sector. L’encarregat d’aquesta primera part va ser Josep Girabal, divulgador de geologia, que va explicar de manera didàctica els processos naturals que han donat forma a aquestes muntanyes tan peculiars del paisatge local. Posteriorment, els participants van pujar fins al Castellet, on l’arqueòleg Òscar Trullàs va oferir una visita guiada a les excavacions arqueològiques que s’hi han dut a terme en els darrers anys. Durant el recorregut, els assistents van poder conèixer millor la història del lloc i les diferents fases d’ocupació del castell. La jornada va finalitzar amb la presentació del projecte de rehabilitació del castell, a càrrec de l’arquitecte Pere Santamaria, que va explicar les línies principals de la intervenció prevista per conservar i posar en valor aquest element patrimonial.

