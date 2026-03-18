Intel·ligència artificial i drons: la revolució dels Bombers ja és aquí
Càmeres tèrmiques, detecció de mòbils i anàlisi d’imatges aèries en temps real marquen un abans i un després en els rescats a muntanya
Els drons cada cop més es tornen eines imprescindibles en la tasca dels Bombers de la Generalitat. Cada dia es fa més difícil pensar en un rescat nocturn a muntanya sense l’acompanyament d’aquests aparells voladors que busquen i localitzen les víctimes i acompanyen els qui van a fer el salvament.
El rescat al Pedraforca de dos escaladors que va durar 10 hores de fa uns dies, o el de Montserrat d’aquest mateix cap de setmana, han tingut un denominador comú: l’ús de la unitat de drons dels Bombers de la Generalitat. En ambdós casos, els drons van localitzar les persones, van veure que estaven sanes i estàlvies, i van il·luminar i guiar el camí als rescatadors o a les mateixes víctimes per poder tornar a casa. I darrere de cadascun d’aquests fets hi havia dos bombers que guiaven l’aparell i permetien a tota l’estructura del cos tenir accés en viu a les imatges que transmetien. Un dron a l’aire suposa dues persones guiant-lo, aquest és l’equip.
Però a més a més, poden "fer recerca amb càmera tèrmica, càmera visual, establir un càlcul de distàncies", i tenen prestacions que fa pocs anys semblarien de ciència ficció.
Ho diu en Joan Balcells, sergent al front de l’equip de drons de l’Àrea de Mitjans Aeris de Bombers de la Generalitat, que afegeix que ara, "un cop obtingudes les imatges pel dron, aquestes es poden passar per la Intel·ligència artificial perquè ens ajudi a buscar formes (humanes, per exemple) o colors, (com pot ser el d’un anorak)". Al mateix temps, el programari amb IA ajudarà en els incendis de vegetació en l’obtenció d’informació rellevant per a la posterior presa de decisions.
Però el sistema també compta amb una altra eina, el Lifeseeker, un aparell que permet la cerca de telèfons mòbils partir del IMSI, "un codi del telèfon mòbil propi de cadascú que les companyies ens poden facilitar", cosa que permet localitzar més ràpidament persones desaparegudes.
La unitat va ser creada oficialment el maig del 2025, quan l’equip de drons va passar a formar part de l’Àrea de Mitjans Aeris, malgrat que el drons ja eren un recurs per als Bombers des del 2021. De fet, va ser el juny del 2022, arran de l’episodi de simultaneïtat d’incendis de vegetació que va afectar gran part de la Catalunya Central, quan es van realitzar els primers vols amb drons en serveis reals, amb què es van obtenir imatges aèries nocturnes dels incendis forestals.
En tres anys i mig s’ha passat de vigilar punts calents en incendis a fer múltiples tasques, i en el darrer any, l’equip ja ha augmentat de 25 pilots a 40 i de fer només vols nocturns a coordinar els vols diürns simultanis de mitjans aeris tripulats i no tripulats, i d’aquesta manera augmentar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos aeris del Cos de Bombers i, sobretot, la seguretat en les intervencions.
En Joan Balcells diu que els drons han suposat un "salt molt important en la qualitat del servei. En rescats com el del Pedraforca, el dron havia establert contacte visual als els rescatats moltes hores abans que no arribessin els rescatadors amb els esquís". Amb un dron amb "mig quilo de capacitat de càrrega" els Bombers poden "confirmar la posició, des del comandament es va decidir la millor via d’accés, i a més a més, es va donar la tranquil·litat a les víctimes de saber que estan localitzats". Feines que serien impossibles o inassumibles econòmicament amb un helicòpter.
Però encara una altra cosa. Un cop fet això, els drons poden incorporar un accessori que fa molta llum i a més disposa d’un altaveu. Per tant es poden "donar missatges de veu a les víctimes i il·luminar el camí d’uns i altres a la foscor".
La flota actual està composta per drons que van des dels més petits, de 410 grams, als més grans, que pesen gairebé 10 quilos. Es troben distribuïts en 3 bases: Cerdanyola del Vallès, la Pera i Mollerussa, cosa que els permet arribar a qualsevol punt de Catalunya en tan sols una hora.
Actualment, els Bombers de la Generalitat utilitzen els drons per fer recerca de persones, controlar incendis de vegetació, incendis estructurals, o actuacions en alçada en blocs de pisos.
"Cada cop són més imprescindibles", diu Joan Balcells, "encara que només sigui per retransmetre les imatges directament al punt de comandament". Però "estem oberts a tota la resta d’àmbits. Cada setmana les empreses aporten solucions que fa poc temps no es contemplaven. Els Drons són la punta de llança i cada dia tenen més usos diversos".
