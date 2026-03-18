Sallent es prepara per a una nova edició de l’Alça’t: tres dies de gegants, música i cultura popular
Del 27 al 29 de març, el municipi bagenc es convertirà en la capital comarcal de la tradició gegantera amb exposicions, cercaviles i activitats familiars
Regió7
Sallent tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la cultura popular amb una nova edició de l’Alça’t – Festa dels Gegants i Nans de Sallent, que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de març. Organitzada per la colla de Gegants i Nans del mateix municipi bagenc, aquesta iniciativa té com a objectiu posar en valor el patrimoni geganter local i acostar aquesta tradició a tots els públics a través d’un programa que combina activitats culturals, festives i pedagògiques.
Durant tres dies, el municipi acollirà exposicions, cercaviles, trobades geganteres, tallers, concerts i activitats familiars, amb la finalitat de reivindicar la cultura gegantera i reforçar-ne el paper dins del teixit associatiu i cultural del poble.
Com a prèvia del cap de setmana geganter, el diumenge 22 de març es presentarà la figura de goma del popular gegant Antonyito, estrenat el febrer de 2023 i inspirat en el sallentí Antonio Valladolid. Aquesta novetat permetrà apropar el personatge als més petits i facilitar-ne la participació en les activitats festives.
Aquell mateix dia també s’inaugurarà l’exposició de gegants locals i convidats a l’Espai Cultural Fàbrica Vella, que es podrà visitar cada tarda i rebrà visites escolars al matí, on s’explicaran les històries i particularitats de les diferents figures. A partir d’aquestes visites, es crearà material didàctic per treballar la cultura gegantera a les aules.
Entre les novetats del programa destaca l’Hora del Conte, que tindrà lloc el divendres 27 a la tarda amb la col·laboració de la Biblioteca de Sallent. El dissabte 28 al matí se celebrarà un curs de timbal a càrrec de Gerard Poguet a l’Escola de Música, seguit d’un concert de gralles dels Grallers del Pla de Bages, que enguany commemoren el seu 10è aniversari.
A la tarda, serà el torn de La Trobadeta, la reunió d’elements infantils, que inclourà la presentació i estrena de la nova gegantona Museta, creada per l’Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent. La jornada culminarà amb el Deskalça’t, una cercavila festiva amb la Xaranga Màgic i la participació de gegants peculiars i manotes.
El diumenge 29 de març se celebrarà la 34a Trobada de Gegants de Sallent, amb la participació de 13 colles convidades. La Convidada d’Honor enguany seran els Gegants de Kíiv (Ucraïna), una participació que transmet un missatge de pau en el context internacional actual.
Aquestes figures van ser un regal de la ciutat de Kíiv a Barcelona durant les Festes de la Mercè de 2023, en agraïment per haver estat la ciutat convidada d’aquella edició. Actualment, resideixen a la Ciutat Comtal, amb la intenció de retornar al seu país quan acabi el conflicte. La seva presència a Sallent serà especialment destacada, ja que gairebé no han sortit mai de la capital catalana i serà la primera vegada que visiten el centre de Catalunya.
Amb aquesta nova edició, l’Alça’t – Festa dels Gegants i Nans de Sallent consolida la seva voluntat de difondre i preservar la tradició gegantera, convertint Sallent en un referent comarcal de la cultura popular.
