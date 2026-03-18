Sant Fruitós habilita a Pineda una àrea d’emergència per als residus domèstics
L'accés a la instal·lació està regulat i cada usuari hi pot accedir un màxim de 15 vegades a l'any mitjançant la targeta identificativa
Sant Fruitós de Bages ha posat en servei el que es coneix com a àrea d’emergència de residus, a Pineda de Bages. L’àrea d’emergència està pensada per facilitar la gestió de residus en aquells dies puntuals en els quals no es pugui fer ús del servei porta a porta a la urbanització. Es tracta d’un espai tancat que disposa de contenidors per a totes les fraccions de residus.
L’accés a la instal·lació està restringit i regulat: cada usuari hi pot accedir un màxim de 15 vegades a l’any mitjançant la targeta identificativa que tenen els veïns i veïnes de la urbanització.
En aquest cas concret està situada a la plaça dels Metges.
Les obres de construcció d’aquest espai han estat executades durant aquest mes de març. Fonts municipals destaquen que la seva posada en marxa «dona resposta a la petició dels veïns de traslladar aquest servei des de la seva ubicació anterior a un espai més adequat». Les mateixes fonts concreten que la construcció es va iniciar el passat mes de desembre, «però un acte vandàlic va obligar a adquirir novament tots els materials per poder completar el projecte».
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres