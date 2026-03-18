Vaga de docents a la Catalunya centralProfessors dormen a Educació a ManresaCompravenda habitatgesBus Sallent a BarcelonaIA als BombersDates Clam Manresa
Sant Fruitós habilita a Pineda una àrea d’emergència per als residus domèstics

L’accés a la instal·lació està regulat i cada usuari hi pot accedir un màxim de 15 vegades a l’any mitjançant la targeta identificativa

Nova àrea d'emergències de Pineda de Bages / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages ha posat en servei el que es coneix com a àrea d’emergència de residus, a Pineda de Bages. L’àrea d’emergència està pensada per facilitar la gestió de residus en aquells dies puntuals en els quals no es pugui fer ús del servei porta a porta a la urbanització. Es tracta d’un espai tancat que disposa de contenidors per a totes les fraccions de residus.

L’accés a la instal·lació està restringit i regulat: cada usuari hi pot accedir un màxim de 15 vegades a l’any mitjançant la targeta identificativa que tenen els veïns i veïnes de la urbanització.

En aquest cas concret està situada a la plaça dels Metges.

Les obres de construcció d’aquest espai han estat executades durant aquest mes de març. Fonts municipals destaquen que la seva posada en marxa «dona resposta a la petició dels veïns de traslladar aquest servei des de la seva ubicació anterior a un espai més adequat». Les mateixes fonts concreten que la construcció es va iniciar el passat mes de desembre, «però un acte vandàlic va obligar a adquirir novament tots els materials per poder completar el projecte».

