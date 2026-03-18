Usuaris del bus de Sallent a Barcelona se senten deixats per la nova proposta de servei
Entenen que es reforci la línia amb directes des de Berga, però lamenten que no s’han atès «la majoria» de propostes per resoldre les mancances que tenen els viatgers del municipi
Els veïns de Sallent que són usuaris de la línia de bus regular que va de Berga fins a Barcelona (amb pas pel municipi) han posat al crit al cel per la nova proposta de serveis i horaris que ha plantejat la direcció general de Transports per implantar-ho a la segona setmana d’abril. Aquesta proposta suposa sobretot una ampliació del servei directe des de Berga, que aquests usuaris sallentins entenen i accepten des del punt de vista dels viatgers de la capital del Berguedà. Però apunten que «a nosaltres no ens aporta cap millora», perquè, precisament, la majoria d’incorporacions són busos que no pararan al poble. I el que lamenten és tot allò que no s’hi recull de les demandes que havien posat sobre la taula en una reunió de l’octubre passat. Trobada que es va fer amb la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, María Jesús López, i en la qual també va prendre part l’alcalde, Oriol Ribalta.
Segons ha explicat Mirella Cortès, portaveu de la plataforma d’usuaris sallentins (exalcaldessa de Sallent i exsenadora per ERC), al gener van rebre la nova proposta horària, «que vam veure que recollia totes les demandes de Berga, la qual cosa ens sembla molt bé, però no les nostres. I immediatament vam enviar a la Generalitat la nostra proposta, i ens veiem deixats de la mà de Déu». Davant d’aquesta situació, avança que ja han demanat una reunió «urgent» amb la direcció general de Transports per tractar el tema, «abans no entri en vigor en nou horari».
Els problemes principals són dos: la manca d’una freqüència horària més potent, i que en alguns dels horaris en els quals sí que es disposa de servei hi hagi més vehicles, perquè Sallent és l’última parada en sentit sud i, de manera freqüent, els busos ja hi arriben gairebé plens.
Mirella Cortès ha detallat aquesta llista de greuges. Segons ha apuntat, en sentit sud (Sallent-Barcelona), es manté el reforç del servei (més vehicles) de les 6:18 (que ja estava introduït feia uns mesos) i s’accepta la incorporació d’un nou servei a les 8:15, franja en la qual quedava un buit. Però, per contra, retreuen que se suprimeixen dos reforços (els de les 7:18 i 9:18), «fet que pot provocar problemes de capacitat i saturació», i que «no s’accepten dues propostes de nou servei», que reclamaven per a les 18:00 i a les 19:48.
En sentit contrari (de Barcelona cap a Sallent i Berga), assenyala que sí que s’accepta la incorporació d’un servei semidirecte que sortiria de la capital catalana a les 6 de la tarda, però que també en demanaven un a les 15:15, «una mesura que els usuaris considerem clau per descongestionar el servei de les 15:50, que sovint presenta una ocupació molt elevada». A més, apunta que en sentit Barcelona els qui pateixen més el servei «insuficient» són els sallentins pel fet de ser l’última parada, «però en sentit invers ho pateixen tots. Perquè a la tornada, la parada de Passeig de Gràcia és un caos per poder pujar a un bus».
També lamenten especialment que «no s’accepta cap de les propostes presentades per al cap de setmana, quan el servei és realment mínim».
Molts més usuaris
Cortès reitera la diagnosi que feia ja mesos enrere, després d’aquella reunió i de posar les peticions sobre la taula: «el problema principal és que el nombre d’usuaris ha augmentat moltíssim en comparació amb deu anys enrere, la qual cosa és molt positiva, però el servei és el mateix que fa una dècada, o més». I també subratlla el fet que «ells [la Generalitat] ens parla del cost que suposa fer aquestes ampliacions del servei. Però, d’una banda, no ens parlen dels anys que han estat sense invertir-hi res. I, de l’altra, han de tenir clar que aquest és un eix viari de primer ordre i que porta moltíssima gent cap a Barcelona. I que és l’única alternativa de transport públic que tenim aquí. No en tenim cap altra. No tenim tren».
I encara hi afegeix que «aquesta manca de potenciació del servei és completament contradictori amb missatges que llança el Govern, com la necessitat que el ciutadà faci ús del transport públic i la necessitat de resoldre els problemes de contaminació a l’àrea metropolitana».
