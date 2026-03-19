Docents de la Catalunya central aprofundeixen en la inclusió a les aules: "El sistema educatiu no està dissenyat per a tots els alumnes"
L'experta en innovació educativa inclusiva, Coral Elizondo, ha aportat eines per redissenyar la forma en què s'educa per garantir que cap estudiant quedi al marge
La ponència s'ha emmarcat en la tercera Jornada d'Orientació per a la Inclusió, celebrada a Artés, que ha reunit uns 240 docents de la Catalunya central
"Durant molts anys, quan alguna cosa no funcionava hi posàvem un pegat, però per resoldre el problema d'arrel cal redissenyar el sistema educatiu perquè cap alumne quedi enrere". Aquesta ha estat la gran conclusió que s'ha extret de la ponència de Coral Elizondo, experta en innovació educativa inclusiva i en Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA), que ha acollit aquest matí la sala 2 de gener d'Artés en el marc de la tercera Jornada d'Orientació per a la Inclusió. Hi han participat uns 240 docents de la Catalunya central, que han aprofundit en com convertir les aules en espais segurs on es vetlli pel progrés de tots els alumnes per igual.
Si una cosa és clara per a Elizondo és que "el sistema educatiu s'ha d'adaptar a l'alumne i no a la inversa", però fer-ho realitat no és una tasca fàcil. Partint de principis ètics com el respecte, la justícia social i l'equitat, l'experta advoca per la creació d'entorns que "garanteixin el dret de tots els infants a rebre una educació plena i adaptada a cadascú". En aquest sentit, i a tall de metàfora, ha explicat que s'han de dissenyar espais "amb terres baixos, accessibles a tothom, amb sostres alts perquè ningú topi amb cap sostre de vidre, i amb parets prou amples perquè hi càpiguen tots".
I com es passa d'un centre educatiu a un centre transformador que atén la diversitat? El primer pas, segons apunta, és ser conscient del problema vigent: "hem de deixar d'intentar que alguns alumnes encaixin en un sistema que no està dissenyat per a ells" i entendre que el canvi requereix "decisions conscients, sostingudes i compartides per tots els agents que hi intervenen —la direcció del centre, els Serveis Territorials, inspecció i el professorat—.
Partint de la base que "cada alumne importa i importa per igual —tant si tenen dificultats d'aprenentatge, menys habilitats socials o encara no entenen l'idioma—", els docents han de "parar, revisar el model actual i repensar-lo per fer-lo més inclusiu". A més, destaca la importància de fer-ho amb equips interdisciplinaris i compromesos amb el canvi i amb un lideratge compartit i distribuït que permeti compartir les càrregues entre els diferents agents i, així, millorar el benestar de tothom.
En aquest sentit, també subratlla la importància del llenguatge, especialment del que s'utilitza per referir-se als alumnes que queden "als marges". "Sovint caiem en termes massa centrats en el diagnòstic, reduint l'alumne als seus dèficits o a determinades característiques anatòmiques" que resulten feridors per a l'alumnat. Així, l'experta proposa parlar sempre de "l'accessibilitat, les fortaleses i els àmbits on encara tenen oportunitats d'aprenentatge —i, per tant, de millorar—".
I malgrat reconèixer que "no hi ha cap vareta màgica per fer el canvi", Elizondo ha encoratjat els presents a "passar de la idea a l'acció" i aplicar tots aquests consells de tal manera que encaixin amb les necessitats específiques que identifiquin a cada aula.
"Diversificar és una mostra de maduresa pedagògica"
La ponència ha estat precedida per la intervenció de Saray Gómez, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya central, que ha destacat la importància de garantir la inclusió a les aules "perquè tothom hi participi, se senti inclòs i pugui progressar sense deixar ningú enrere". En aquesta línia, ha manifestat que "si només pensem en un tipus d'alumne és inevitable que hi hagi d'altres que quedin fora". Per això ha instat els docents aplegats a diversificar les metodologies i a acompanyar tots els alumnes en el seu procés formatiu, sigui quin sigui el seu context particular.
Malgrat això, Gómez ha reconegut que aquest camí presenta dificultats, com ara els recursos limitats, les ràtios elevades i la necessitat de més formació específica —justament, algunes de les reivindicacions que van portar els docents a mobilitzar-se aquest dimecres—. Davant d'aquesta realitat, la directora dels Serveis Territorials s'ha compromès a continuar treballant al costat dels docents "per donar resposta a les seves necessitats".
Una jornada molt participada
La tercera Jornada d'Orientació per a la Inclusió, sota el títol "Innovació a les aules inclusives", ha estat molt participada pels 240 docents que ha reunit. A banda de la ponència magistral, han participat en un taller dinamitzat per la mateixa Coral Elizondo sobre lideratge, acció tutorial, barreres en l'aprenentatge, la participació i l'accessibilitat i, en acabat, en una taula rodona. Així doncs, la trobada ha servit per oferir eines útils als docents i per donar-los un espai on compartir idees i impressions que els ajudin a dur aquest canvi de sistema a la realitat.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món