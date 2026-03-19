Els lladres de la Joieria Uró també havien actuat a Sant Vicenç i a Igualada
Pel moment, l'únic furt consumat és el de Manresa, la resta van ser intents a l'espera que es puguin presentar més denúncies
Els Mossos d'Esquadra han relacionat els dos detinguts pel robatori a la Joieria Uró de Manresa amb altres fets a establiments similars, alguns de la Catalunya Central, com Sant Vicenç de Castellet i Igualada. En aquests dos casos, però, el furt no es va arribar a consumar, sinó que va quedar en intents de furt. També s'ha pogut demostrar que havien entrat a joieries de Barcelona i Amposta.
De moment, la investigació continua, perquè els investigadors creuen que van intentar robar amb el mateix modus operandi en altres establiments, però que els propietaris encara no han denunciat.
Segons algunes informacions, un dels detinguts té dos antecedents policials per delictes no relacionats amb furts, mentre que l'altre és el primer cop que se'l deté. Aquest divendres podrien ser posats a disposició judicial del jutge en funcions de guàrdia de Manresa.
El furt a Manresa es va produir el passat 11 de març, quan els dos detinguts, amb aparença estrangera i parlant entre anglès i castellà, van entrar a la joieria manresana, al carrer Guimerà als volts de les 18.30 h, i tot i que no han transcendit els detalls, el delicte es va cometre sense que ningú prengués mal. A cara descoberta, els acusats se'n van endur diverses joies enganyant la persona que els va atendre.
Finalment, van ser detinguts dimarts després d'intentar repetir els fets en una joieria de la capital de l’Alt Empordà quan van ser reconeguts i posteriorment detinguts pels Mossos d’Esquadra. La detenció es va fer al voltant de les 21 h.
