La Fira d’Artés ampliarà la zona d’atraccions i d’alimentació, que reubicarà al Parc del Torrent
El certamen, que se celebrarà el cap de setmana de l’11 i 12 d’abril, potenciarà la mobilitat sostenible i dedicarà un espai al sector caní
Artés ja escalfa motors de cara a la 65a edició de la fira multisectorial, que se celebrarà el cap de setmana de l’11 i 12 d’abril, i que enguany reorganitzarà part del recinte firal, amb el trasllat de l’espai dedicat a les atraccions i de bona part de les parades d’alimentació al Parc del Torrent, que ofereix una superfície més gran.
El canvi, segons que apunten fonts municipals, respon a aquesta major amplitud, i també a una major optimització i seguretat tant per als firaires com al públic assistent, que la zona de davant de l’escola bressol on fins ara s’ubicaven les atraccions i part de les parades. D’aquesta manera, el carrer Montserrat esdevindrà un eix connector entre aquesta nova àrea i el carrer Diagonal, que es mantindrà com a principal artèria de la fira. Una fira que tindrà com a pals de paller l’automoció, la maquinària agrícola, i el comerç i l’economia local amb parades diverses, però que enguany reforçarà aspectes com la mobilitat sostenible i també dedicarà un ampli espai i activitats diverses al món dels gossos.
La memòria històrica també serà present al certamen. Serà en l’acte d’inauguració, divendres a 2/4 de 9 del vespre a Cal Sitges, en què es presentarà el projecte «Stolpersteine», en memòria dels artesencs deportats als camps nazis, a càrrec del doctor en història Jordi Pons, i del politòleg Ramon Fornell, membre del Museu de la Història d’Artés.
La inauguració es farà divendres, però els actes centrals de la fira es concentraran durant el cap de setmana, amb l’obertura del recinte firal a les 10 del matí, tant dissabte com diumenge. Més enllà de les parades i els estands, i de l’exposició de vehicles i de maquinària que hi haurà als carrers, enguany, i com a novetat, el món caní tindrà el seu propi espai al recinte de Cal Sitges, que s’ha batejat com «La trobada més animal», i que preveu diverses activitats tot el dissabte. Al matí, hi ha prevista una activitat de geocaching caní, un joc de recerca i orientació amb l’ajuda d’un GPS i de la mascota, que en aquest cas es farà des de l’estand de l’entitat Gent d’Artés, mentre la resta de propostes es faran a Cal Sitges. S’hi preveuen xerrades sobre el dol animal, nutrició canina, gossos de rescat, i una altra sobre conducta i comunicació; així com una desfilada de gossos en adopció.
En paral·lel, se celebrarà la desena edició de la Fira de la Cervesa, amb música i tastos, tant dissabte com diumenge a la plaça de l’Església, juntament amb la Fira-birra Fest, la nit de dissabte amb una actuació de Dj Truck Lola Van, que també amenitzarà un vespreig els dos dies.
A la fira també hi tindrà cabuda la cultura popular, diumenge al matí, amb la sortida dels bastoners i dels gegants acompanyats de la xaranga Buidant la Bota. També hi haurà la trobada de puntaires i una demostració de puntes de coixí, sardanes (en aquest cas dissabte), i una trobada de motos antigues i de vehicles clàssics.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament