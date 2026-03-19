El Govern presenta als Ajuntaments de la Catalunya Central una futura llei per facilitar l’ocupació pública
La secretària d’Administració i Funció Pública destaca que «incorpora, per primer cop, mesures específiques per donar suport als municipis petits i a les zones rurals»
Els Ajuntaments, especialment aquells de municipis petits (predominants a les comarques centrals) tenen cada cop més dificultats per cobrir llocs de treball fonamentals per al funcionament de l’administració de primera línia. Per intentar resoldre-ho el Govern té en tràmit un Projecte de llei de l’ocupació pública catalana que, a grans trets, preveu exempcions, flexibilització d'obligacions i incentius per garantir la cobertura de llocs de difícil provisió al món local. Aquest dijous al matí, la secretària d’Administració i Funció Pública, Alícia Corral, ha tingut una trobada al Bages amb alcaldes i representants dels Ajuntaments a la seu de la delegació del Govern a la Catalunya Central per presentar-los el contingut d’aquesta futura llei, que ja es troba en tràmit parlamentari després de ser aprovada pel Govern aquest mes de gener. Corral els ha detallat com els pot afavorir.
Entre les principals mesures adreçades a copsar la realitat de municipis petits, les administracions locals amb menys capacitat econòmica i de gestió rebran assessorament i assistència tècnica reforçada per part de la Generalitat, les diputacions, els consells comarcals i altres ens supramunicipals, amb l’objectiu d’acompanyar-les en la implantació dels instruments de planificació i gestió que estableix la llei.
Així mateix, la llei estableix que els municipis de menys de 5.000 habitants queden exempts d’aprovar una relació de llocs de treball, sempre que disposin d’un instrument de gestió que en garanteixi el contingut mínim. Igualment, tampoc han de complir amb altres obligacions com els plans estratègics de recursos humans o el registre d’òrguens de representació. Per als municipis de menys de 20.000 habitants, també estan previstes aquestes exempcions quan acreditin limitacions de plantilla o pressupost.
Sobre la futura llei, la secretària d’Administració i Funció Pública ha destacat que «es tracta d’una llei ambiciosa que redefineix el model d’ocupació pública i que incorpora, per primer cop, mesures específiques per donar suport als municipis petits i a les zones rurals». I ha afegit que «aquesta norma vol donar resposta a les realitats organitzatives i a les dificultats singulars que afronten en la gestió de personal els ens locals de dimensions reduïdes».
Addicionalment, amb voluntat de reforçar l’ocupació pública en entorns amb més dificultats de captació de professionals, la llei preveu incentius administratius, professionals i econòmics per a la cobertura de llocs de treball de difícil provisió a les zones rurals, incloent-hi la possibilitat d’un complement específic de ruralitat i la facilitació del teletreball.
Una altra acció clau prevista a la llei és la creació del Consell de l’Ocupació Pública Catalana, un òrgan comú en relació amb les qüestions que poden afectar les diverses administracions públiques catalanes. Integrat per representants de tots els nivells administratius, ha d’esdevenir un element clau en la governança de l’ocupació pública catalana i ser garant de la coordinació i cooperació de les polítiques de gestió de personal.
Aquesta norma té un abast de prop de 400.000 treballadors i serà d’aplicació tant al personal de la Generalitat com al dels 947 ajuntaments i les 7 universitats públiques del país.
