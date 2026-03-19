L’Agència de l’Habitatge assumeix fer pisos de protecció oficial en un solar de Sant Vicenç
La Generalitat ha formalitzat la cessió del terreny, que és de la seva propietat, perquè s’hi construeixi el nou immoble de caràcter públic
La Generalitat ha fet un pas endavant per destinar un solar de la seva propietat a Sant Vicenç de Castellet a construir-hi un edifici d’habitatges de protecció pública. Es tracta d’un terreny entre mitgeres situat al carrer Berguedà (davant de l’edifici de l’Escola Montserrat i molt a prop de l’estació de Ferrocarrils), tot i que no s’ha concretat el nombre d’habitatges que es podran fer en aquest cas concret.
El que ha fet ara el Govern és autoritzar la cessió a l'Agència de l'Habitatge de sis béns immobles situats en sis municipis de Catalunya, entre els quals el terreny de Sant Vicenç, per destinar-los a la construcció d’un total de 200 habitatges protegits. L’objectiu és incloure tots aquests solars a la pròxima convocatòria de concurs públic per a l’edificació i gestió de pisos de protecció oficial.
Estan inscrits a la reserva pública de solars i formen part del Pla 50.000. Aquest registre es va crear el febrer del 2025 amb l’objectiu de mobilitzar sòl per incrementar l’oferta d’habitatge assequible.
L’autorització respon a la voluntat del Govern d’incrementar l’oferta d’habitatge social protegit i, en aquest cas concret, mitjançant la formalització de la mobilització de sòl públic en l’àmbit dels departaments de la Generalitat.
Posteriorment a la inscripció a la reserva pública de solars, l’Agència va demanar la cessió gratuïta del domini dels sis immobles i, durant el mes de febrer d’enguany, la direcció general de Patrimoni n’ha confirmat la disponibilitat i també que l’adequació al nou ús i finalitat resta justificada.
L’Agència té la responsabilitat de portar a terme les licitacions dels drets de superfície o la modalitat de contractació pública que es consideri més adequada per promocionar i construir els 200 habitatges de protecció oficial.
Aquesta futura promoció de protecció oficial se sumarà a una altra iniciativa en matèria d’habitatge a Sant Vicenç, amb participació directa de la Generalitat i de la mà de l’Ajuntament, que ja s’està materialitzant. Es tracta, tal com ja va informar Regió7, de la reconversió de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil -en desús des de fa vint-i-cinc anys- en habitatge social.
Seran 11 pisos de lloguer per a famílies en situació de vulnerabilitat, que gestionarà directament la Generalitat, i un altre que el municipi es reserva per a casos d’emergència. Així ho estableix un conveni signat entre l’Ajuntament, l’Institut Català del Sòl (Incasòl), i l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que aquest febrer va obtenir l’aval del ple de la corporació.
Els treballs consisteixen bàsicament en una rehabilitació interna dels pisos, que es conserven força bé, però que cal condicionar. Seran 12 habitatges distribuïts entre la planta baixa i les plantes primera i segona.
