L’Ajuntament de Sant Fruitós comprarà el local on ara hi ha la comissaria
El consistori va llogar aquest espai i va fer-hi reformes per adequar-lo com a seu de la Policia Local
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprarà el local situat al carrer Eugeni d’Ors que actualment acull la comissaria de la Policia Local.
El consistori va llogar aquest espai i hi va dur a terme diverses reformes per adequar-lo a les necessitats del servei. Després d’aquests treballs d’adequació, el nou equipament va obrir portes el setembre de 2023.
El contracte d’arrendament ja preveia la possibilitat que el consistori pogués adquirir el local. Segons han explicat fonts municipals, les condicions establertes, durant els primers cinc anys de lloguer l’Ajuntament disposa del dret de compra de l’espai, descomptant una part de les mensualitats de lloguer ja abonades.
El preu de compravenda s’ha fixat en 261.000 euros. D’aquest import es restarà el 60% del total derivat de les mensualitats pagades des de l’inici del contracte de lloguer, fet que situarà la suma final de l’adquisició en aproximadament 218.000 euros.
Per tal de finançar aquesta operació, l’Ajuntament ha concretat que ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona una subvenció dins del Programa General d’Inversions 2024-2027, concretament a la línia de suport ‘projectes sostenibles’, ja que considera que aquesta compra s’adequa als objectius d’aquesta iniciativa.
