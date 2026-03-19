L'Observatori de Castelltallat posarà la mirada a Júpiter per Setmana Santa

Es faran sessions monogràfiques per veure el planeta gegant, aprofitant que transitarà el cel nocturn els dies 3,4 i 5 d'abril

Imatge del planeta Júpiter / Observatori de Castelltallat

Jordi Escudé

Castelltallat

Observar Júpiter aprofitant que el planeta gegant transitarà el cel d'est a oest durant tota la nit. És l'activitat que ha programat l'Observatori Astronòmic de Castelltallat per als pròxims 3, 4 i 5 d'abril, coincidint amb les vacances de Setmana Santa, amb sessions monogràfiques que ha batejat com "La Nit de Júpiter".

Júpiter, igual que Saturn, rep el nom de planeta gegant gasós per la seva dimensió descomunal. Però entre les coses que el converteixen en un planeta singular i d'especial interès, destaca el seu sistema de satèl·lits naturals. Quatre d’ells, els anomenats galileans, són perfectament visibles amb telescopi. Tot i que el planeta compta amb gairebé vuitanta llunes, Galileu, l’any 1610, va enlairar un senzill telescopi d’ús militar – es feia servir per observar els moviments de les tropes als camps de batalla- i va descobrir les quatre llunes més grans que va anomenar Io, Europa, Ganímedes i Cal·listo.

El programa s’iniciarà amb una xerrada on s’explicaran alguns dels aspectes més destacats d’aquest planeta i de la informació que s'ha recollit durant les darreres dècades amb les missions Pioner, Voyager, Galileu, o la més recent Juno. També es parlarà de les que encara hi han d’arribar, com la Juice (europea), o l’Europa Clipper (nord-americana), que aportaran nous coneixements sobre el planeta. La xerrada es complementarà amb una visita guiada a l’exposició “Les proporcions del sistema solar”, que compararà la mida de Júpiter amb la de la Terra, la del Sol i la de la resta de planetes.

Finalment, cadascun dels visitants podrà observar Júpiter directament des dels oculars dels telescòpics de Castelltallat. Aquella nit, el planeta gegant reflectirà fotons de llum solar perceptibles amb l'observació telescòpica.

