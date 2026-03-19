Navarcles acollirà aquest dissabte una formació per reforçar la seguretat viària dels motoristes
La BV-1221 serà l'escenari d’una jornada matinal de seguretat viària
Més de 7.000 usuaris han millorat la conducció dalt de la moto amb aquesta activitat del Servei Català de Trànsit i Anesdor
Regió7
Navarcles acull aquest cap de setmana l'inici de la 12a edició del programa Formació 3.0 per reforçar la seguretat viària dels motoristes, un dels col·lectius més vulnerables a la carretera: de les 20 persones que han mort aquest any a les vies catalanes, 8 eren conductors de motos. La primera sessió es durà a terme aques 21 de març, d'11 a 14:340 hores, a la BV-1221 (al seu pas pel municipi bagenc), i continuarà al llarg de l'any en altres vies de les quatre demarcacions, que són freqüentades per motoristes els caps de setmana i que registren cert risc d'accidentalitat.
Es tracta d'una acció formativa gratuïta organitzada per SCT i ANESDOR -Associació Nacional d'Empreses del Sector de les Dues Rodes-, i que compta a més amb la col·laboració dels departament d'Interior i el d'Empresa i Treball. Fins al moment, ja han participat 7000 usuaris en les edicions anteriors que s'han convocat, segons informa aquest dijous l'SCT en un comunicat.
El programa s'adreça a aquells motoristes que vulguin millorar la tècnica de conducció i, al mateix temps, augmentar la seguretat sobre la moto.
En aquesta edició, es realitzaran un total de 40 sessions, de març a desembre, a tot Catalunya, principalment en carreteres obertes i en noves ubicacions de les quatre demarcacions, i també s'inclou en aquesta ocasió un programa en vies urbanes orientades als usuaris de l'escúter, amb una desena de sessions en matèria de seguretat viària laboral amb formació específica per a empreses.
La Formació 3.0 compta amb el suport dels Mossos d'Esquadra per al desenvolupament de la sessió formativa i per a les localitzacions de l'espai adequat.
Sinistralitat dels motoristes
De les vint víctimes mortals registrades enguany a les carreteres catalanes, vuit han estat motoristes, i a més, aquest 2026, 42 motoristes més han resultat ferits de gravetat. El 2025, 45 motoristes van perdre la vida a les carreteres catalanes, i la proporció de motoristes morts respecte al total de víctimes es va continuar situant en una tercera part, en concret, un 31%.
Dels vuit motoristes que han perdut la vida enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, set eren homes i una era dona. La majoria dels sinistres, set, s’han registrat a la demarcació de Barcelona, mentre que un ha tingut lloc a Tarragona. Pel que fa al moment de la setmana, quatre accidents mortals han ocorregut en cap de setmana o període festiu, i quatre en dia feiner. La distribució geogràfica de les víctimes mostra una gran dispersió, amb sinistres en vies tan diverses com l’A-2, AP-7, B-23, B-300, BV-2041, C-25, C-61 i TV-2032.
Un element destacable és que cinc de les vuit víctimes mortals es van registrar al febrer, un fet que evidencia una desestacionalització creixent tant de la mobilitat com de la sinistralitat d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, la formació viària és imprescindible per a la reducció de la sinistralitat.
L’SCT considera prioritària la prevenció de morts i ferits greus en el col·lectiu de motoristes, i és en aquest marc que s’ofereix aquest programa de formació contínua, pràctica i gratuïta. Des de l’SCT s’insisteix també a apel·lar a la responsabilitat compartida i a la necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la sinistralitat d’aquest col·lectiu vulnerable de la mobilitat.
