Una via verda connectarà la Sagrera amb el polígon Riu d’Or, a Sant Fruitós
Tindrà un termini d'execució de tres mesos, i permetrà enllaçar amb la via que creua la C-16 entre els polígons Casa Nova-Riu d'Or i Sant Isidre
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el projecte de construcció d’una nova via verda que connectarà la Sagrera amb el polígon Riu d’Or. El recorregut seguirà el traçat del Camí Ral, un itinerari històric que es posarà en valor amb aquesta actuació.
El nou tram tindrà una longitud aproximada de 280 metres i discorrerà de manera paral·lela al camí asfaltat existent, configurant un itinerari natural pensat per a vianants i ciclistes. A més, el nou trajecte també permetrà enllaçar aquest futur tram amb la via verda ja existent que creua la C-16c entre els polígons industrials de Casa Nova–Riu d’Or i Sant Isidre, amb la voluntat de poder connectar en un futur amb l’entorn del Parc de l’Agulla.
Les obres tenen un pressupost previst de 157.000 euros i un termini d’execució estimat de tres mesos.
Amb l’aprovació d’aquest projecte es dóna el primer pas per a la futura actuació, amb la qual el consistori vol fomentar la mobilitat no motoritzada i posar en valor el patrimoni natural i històric del municipi que, d'aquesta manera, ampliarà la xarxa d’itineraris verds i fa un nou pas cap a un model de desenvolupament més sostenible.
