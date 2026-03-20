Accident entre una moto i un cotxe a Pineda de Bages
Els Mossos van haver de tallar la circulació a la carretera de Santpedor en els dos sentits
Manresa
Un xoc entre una moto i un cotxe va obligar a tallar ahir, dijous, la carretera de Santpedor al seu pas per Pineda de Bages. El succés va tenir lloc prop de 2/4 de nou, al quilòmetre 4 de la via. El cos dels Bombers de la Generalitat hi va enviar dues dotacions des del parc de Manresa i els Mossos d'Esquadra van tallar la circulació en els dos sentits de la marxa.
Les dues persones implicades en el sinistre van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El conductor del cotxe va resultar ferit lleu i el motorista, de 18 anys, també va patir ferides, però no de gravetat.
