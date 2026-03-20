Castellbell i el Vilar inicia les obres de millora del cementiri municipal

L’actuació, amb un pressupost de 32.774 euros i una durada prevista de dos mesos, inclou la rehabilitació de nínxols de la part antiga i actuacions a la façana

Regió7

Castellbell i el Vilar

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha iniciat aquesta setmana les obres de millora del cementiri municipal. Els treballs inclouen la rehabilitació del bloc de nínxols de la part antiga i diverses actuacions a la façana principal, amb l’objectiu de garantir la seguretat i preservar aquest equipament municipal.

El consistori ha prioritzat aquesta intervenció per corregir la manca d’inversions dels darrers anys i dignificar el cementiri, mitjançant una actuació amb un pressupost de 32.774 euros.

Dos mesos d’obres

Es preveu que els treballs tinguin una durada màxima de dos mesos. Durant aquest període, l’Ajuntament vetllarà perquè l’activitat habitual de l’espai es desenvolupi amb la màxima normalitat possible.

Aquesta actuació s’emmarca en el pla de manteniment d’edificis i construccions municipals previst per a aquest any, a través del qual l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la conservació del patrimoni i la qualitat dels serveis públics de Castellbell i el Vilar.

