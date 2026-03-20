Passaport Turistren: Ferrocarrils crea descomptes pel Cremallera de Montserrat i Tren del Ciment
El nou suport digital permetrà, després del primer viatge en transports turístics, gaudir de descomptes de fins el 20%
Amb el Passaport Turistren FGC reforça el seu compromís amb la dinamització econòmica del territori
Regió7
Ferrocarrils de la Generalitat de Barcelona (FGC) ha presentat el passaport Turistren, que permetrà disposar de descomptes en els transports turístics a partir del primer viatge. El passaport és digital i agrupa quatre dels vuit transports turístics que FGC gestiona: Cremallera de Montserrat, Cremallera de Núria, Tren dels Llacs i Tren del Ciment.
La iniciativa neix per incentivar la descoberta del patrimoni natural i ferroviari de Catalunya a través dels trens històrics de la companyia i reforça el compromís d’FGC amb la dinamització econòmica del territori.
Com funciona?
Qualsevol persona que compri el bitllet per a algun dels quatre trens turístics inclosos en el passaport, rebrà al seu correu electrònic un enllaç on registrar-se i aconseguir el seu passaport digital. En aquest, s’aniran segellant els viatges i s’obtindran els descomptes.
A partir del mes d'abril tothom qui estigui interessat podrà començar a fer-hi ús. En cas que el 31 de desembre del 2027 algun usuari hagués completat el recorregut pels quatre trens turístics, rebrà un obsequi commemoratiu i entrarà en el sorteig d’un premi.
El subdirector de Serveis Turístics Ferroviaris d’FGC Turisme, David Ros Sánchez, ha destacat que aquest nou producte “neix per incentivar la nostra activitat i impulsar i donar oportunitats de creixement al territori”. Ros també ha subratllat: “Som un dels principals operadors turístics de Catalunya. Actualment, amb 8 transports turístics, 6 estacions de muntanya i el Parc Astronòmic del Montsec (PAM), a la divisió turística de Ferrocarrils donem servei a l’entorn de 2,2 milions de persones cada any: 1 milió corresponents a l’activitat hivern-estiu de les estacions de muntanya i 1,2 milions als trens turístics i PAM. Dinamitzem les comarques interiors de Catalunya i el Pirineu”.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”