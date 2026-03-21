El Govern vol treure «el màxim de vehicles particulars» dels accessos a Montserrat
En una resposta parlamentària als Comuns, la consellera diu que la «inversió de l'aeri no requereix diners dels pressupostos de la Generalitat» i que es treballa per incrementar l’oferta global de «transport col·lectiu»
El futur de la mobilitat a Montserrat passa, segons els plans de la Generalitat, per treure’n al màxim el vehicle privat. És amb aquest objectiu que la Generalitat ha començat a treballar (en aquest cas conjuntament amb l’abadia) no només en els estudis per fer nou el funicular aeri, sinó també en propostes que incrementin globalment l’oferta de «transport col·lectiu» per accedir al santuari. Actualment, aquesta oferta ja és notable (si sumem el cremallera, l’aeri i els busos), però, així i tot, el pes que hi té el vehicle privat continua sent clarament predominant.
Aquest és el posicionament que la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha manifestat en una resposta parlamentària, arran d’una bateria de preguntes que li va traslladar el grup dels Comuns poc després que es fes la signatura pública, a final del mes de novembre passat, de l’acord entre el departament i el monestir de Montserrat per tirar endavant una remodelació completa del popular transport de les ‘cistelles’ grogues, que el 2030 complirà cent anys.
S’ha de veure a través de quina fórmula es porta a terme aquesta renovació, que és un dels aspectes que s’han d’analitzar, tenint en compte que, actualment, aquest transport és titularitat de l’abadia.
Precisament, les preguntes dels Comuns que ara han rebut resposta estaven motivades pel fet que és una operació que no veuen clara, tenint en compte que en aquests moments l’aeri no és de propietat pública, i perquè consideren que hi ha altres prioritats a la comarca en matèria de transports, com per exemple la creació del tramvia del Bages.
En la seva resposta, la consellera toca de manera molt resumida els diferents fronts oberts en aquesta matèria a la comarca. Pel que fa al requeriment concret sobre l’acord amb Montserrat, recorda que en virtut de l'acord signat s'han impulsat un grup de treball jurídic i un de tècnic, i informa que des del novembre i desembre, respectivament, ja estan treballant.
És en aquest punt, que subratlla que es considera necessari que el grup tècnic «abordi en profunditat l'estudi de la mobilitat a Montserrat, orientat a reforçar l'accés per transports d'alta capacitat com són el ferrocarril, el cremallera, l'aeri i els autocars, per descarregar les carreteres de l'entorn del màxim nombre de vehicles particulars».
Pel que fa al grup de treball jurídic, analitza les diferents fórmules possibles «per a la gestió de la nova infraestructura». I diu que «el procediment per adjudicar la construcció i explotació de l'aeri resta pendent del desenvolupament de les tasques dels dos grups de treball esmentats que estableix el protocol». Una de les respostes de la consellera que crida més l’atenció al grup dels Comuns és que afirma que, «en tot cas, aquesta inversió de l'aeri no requereix diners dels pressupostos de la Generalitat i, per tant, no va en detriment d'altres inversions pressupostàries». Afirmació que la formació d’esquerres no veu gens clara.
El projecte de soterrament a Manresa, a prop
Quant a les altres qüestions que preocupen els Comuns en matèria d’infraestructures de mobilitat a la comarca, i que temen que es vegin perjudicades pel projecte de l’aeri de Montserrat, la consellera de Territori especifica en la seva resposta escrita que durant l'any 2025 s'ha estat treballant en la redacció del soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Manresa Alta i Manresa Baixador fins al passeig de Pere III, «segregat en dos projectes constructius, els quals es troben actualment en redacció. La previsió és concloure la redacció d'ambdós projectes durant el primer semestre d'enguany».
Redacció del projecte per dur el tren a Santpedor
També detalla que, addicionalment, «s'ha conclòs la redacció dels estudis Informatiu i d'impacte ambiental» per al perllongament de la línia de Ferrocarrils entre Manresa Alta i el Parc Tecnològic, que ja ha estat sotmès al tràmit d'informació pública. I que tan bon punt es disposi de la declaració d'impacte ambiental, que ja s’ha sol·licitat a la direcció general de Polítiques Ambientals, «es procedirà a aprovar definitivament ambdós estudis i, a continuació, s'iniciarà la redacció del projecte constructiu».
A més, afirma que «en paral·lel», s'està treballant en els plecs de contractació per licitar la redacció de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental del perllongament d’aquesta mateixa línia, des del Parc Tecnològic fins a Santpedor, «amb una licitació prevista per al segon trimestre de 2026. Un cop es disposi dels projectes dels diferents trams, es podrà concretar el pressupost definitiu i el calendari de les inversions».
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi