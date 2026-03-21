La manca de secretari posa en perill sous i projectes a Gaià i Lluçà
Les alcaldesses Núria Casanovas i Glòria Colom, d'ERC, retreuen a la Generalitat que no faci un nomenament accidental per desencallar pagaments, cobraments i projectes
Estem als darrers dies del mes de març. El mes de febrer no es van pagar nòmines als Ajuntaments de Gaià (Bages) i Lluçà (Lluçanès) i aquest mes tot indica que tampoc es podrà fer. Dos mesos sense cobrar. El secretari que comparteixen està de baixa, han recorregut a la Generalitat per trobar una solució, que és l'organisme competent per fer el nomenament, i asseguren que passen els dies i les setmanes i no troben resposta. Els dos Ajuntaments tenen proveïdors que no poden cobrar i diferents projectes en marxa que requereixen la signatura o la tramitació del secretari i podria ser que no es poguessin executar perquè els expedients i la petició d'ajuts, que depenen de funcionaris públics, no han arribat allà on pertocava en el temps adequat. Les alcaldesses dels dos municipis, Núria Casanovas i Glòria Colom, ambdues d'ERC, fan un crit desesperat per trobar una solució al problema dels dos petits municipis.
Les dues alcaldesses han compartit un comunicat en què "denuncien públicament la situació de desemparament institucional que pateixen per part del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya", perquè entenen que els haurien d'assignar o habilitar algú amb capacitat de signatura per poder fer pagaments i tramitar projectes i petició d'ajuts. "Des del passat 10 de febrer, la manca d'una figura de secretaria-intervenció per cobrir una baixa ha deixat l’agrupació dels dos consistoris en un estat de paràlisi absoluta que ja afecta directament les famílies, proveïdors i el futur urbanístic dels pobles", afirmen.
En tots els casos, no cobrar les nòmines quan pertoca pot ocasionar un problema greu a les famílies, però hi ha un matrimoni que l'home i la dona treballen a l'Ajuntament de Lluçà, i en aquest cas els ingressos són nuls, explica Núria Casanovas.
Glòria Colom i Núria Casanovas ofereix com a solució provisional fins que no hi hagi una provisió de plaça definitiva el nomenament immediat d'un secretari-interventor accidental i indiquen que a Lluçà hi ha una funcionària que "s’ha ofert per sortir del pas, desencallar els pagaments i evitar que es perdin inversions vitals per al benestar dels veïns".
"Hi ha una situació de paràlisi administrativa, explica l'alcaldessa de Gaià. "Arriba en un moment en què cal justificar subvencions que es poden perdre, i inversions que perilla que no es puguin executar. Això és especialment crític per a Gaià, que ha apostat aquesta legislatura per una única gran obra transformadora que el municipi necessitava des de fa dècades: la renovació total del clavegueram i el soterrament de l'enllumenat públic al nucli de Galera, un projecte amb una inversió de 760.000 euros. Aquesta obra és possible gràcies a una complexa arquitectura de finançament que inclou fons del POUSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya), part del PGI (Programa de General d’Inversions de la Diputació de Barcelona) i un crèdit bancari que el consistori ha hagut de contractar per cobrir la totalitat del projecte. Actualment, la licitació d’aquesta obra està completament bloquejada, i no es pot avançar en els tràmits legals per una mancança de personal que la Generalitat és incapaç de resoldre", assegura Casanovas.
En aquest cas, segons l'alcaldessa, "hi ha un deteriorament irreversible dels serveis actuals de clavegueram" que pot ser que no es pugui assumir per la "pèrdua de subvencions que tenen els terminis a punt de caducar". Amb l'agreujant que l'Ajuntament ja ha signat el crèdit per pagar l'obra i, per tant, l'haurà de pagar i tornar encara que l'obra no s'executi. Per un ajuntament petit com el de Gaià aquest pagament sense rebre els ajuts "suposaria un ofegament financer".
Glòria Colom i Núria Casanovas asseguren que "no som ajuntaments de segona" i senten que reben "un tracte discriminatori". "Els equips de govern de Gaià i Lluçà ens sentim menystinguts per Administració Local de la Generalitat -que depèn del Departament de Presidència-, que no ha ofert cap alternativa des de fa més d'un mes.
I acusen el Govern socialista de la Generalitat de tenir "una doble vara de mesurar segons el color polític", perquè "observem amb indignació com la Generalitat no actua amb la mateixa celeritat a l’hora de nomenar secretaris per als ajuntaments del seu propi partit que per a la resta de municipis”. "Mentre uns veuen resoltes les seves mancances de personal en pocs dies" -parlen explícitament d'un ajuntament socialista del Bages el nom del qual no han volgut fer públic-, Gaià i Lluçà fa més d'un mes que tenen els comptes "bloquejats".
Davant d'aquesta gravetat, els Ajuntaments exigeixen el nomenament immediat d'un secretari-interventor accidental (funcionària de Lluçà que s’ha ofert per sortir del pas, desencallar els pagaments i evitar que es perdin inversions vitals per al benestar dels veïns i veïnes.
