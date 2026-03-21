Sant Fruitós homenatja Lluís Espinal en el 46 aniversari de la seva mort
Aquest dissabte s'ha fet una ofrena floral al monument del jesuïta al poble
Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages
Sant Fruitós de Bages ha recordat aquest dissabte la figura de Lluís Espinal, fill d'aquesta població, en el 46 aniversari de la seva mort, i ho ha fet amb una ofrena floral al monument que hi ha al poble en memòria seva. El jesuïta i cineasta santfruitosenc, va morir assassinat a la ciutat boliviana de La Paz, el 21 de maç del 1980.
L'acte d'homenatge ha estat per l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés i pel bolivià Humberto Mancilla, director del Centro de Gestión Cultural Pakañawi i del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Sucre, a Bolívia. També hi havia representants dels grups municipals.
