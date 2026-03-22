Senderisme
Excursionistes del Bages participen en una sortida a la Mola de Colldejou
Un altre grup va assolir la Miranda de Llaberia i el Cavall Bernat de Llaberia
Regió7
Manresa
Una trentena de persones del Centre Excursionista Comarca de Bages van pujar a la Mola de Colldejou (Baix Camp), desafiant el fort vent i amb el premi d’unes vistes magnífiques del mar. Seguint la proposta d’oferir dues rutes per a diferents nivells d’esforç, un grup també va assolir la Miranda de Llaberia i el Cavall Bernat de Llaberia, i es va retrobar amb l’altre grup a l’emblematic poble de Colldejou. Els caminaires es van fer una fotografia de grup durant la sortida.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà
