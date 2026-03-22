Salelles celebra 10 anys del retorn del retaule
La parròquia de Sant Sadurní, a Sant Salvador, va festejar que fa una dècada va recuperar la peça religiosa del segle XVII que durant 80 anys havia estat fora del temple, i que va ser objecte d’un litigi amb Manresa
Amb un llarg repic de campanes, la parròquia de Sant Sadurní de Salelles, al municipi de Sant Salvador de Guardiola, rebia el 28 de març del 2016 l'esperat retaule del Roser. Ara es compleix just una dècada d’aquell fet, que posava el punt final a una llarga disputa, resolta judicialment, entre aquest nucli i Manresa, que fins llavors tenia la peça al seu Museu Comarcal.
Havia sortit de l’església d'aquest nucli del Bages feia més de 80 anys, i hi va retornar en fa deu. Just una dècada després, la parròquia ha volgut celebrar aquell esdeveniment. Ho ha fet aquest dissabte al vespre amb una missa commemorativa i, alhora, retent un sentit homenatge a qui en va ser una de les principals abanderades, Rosa Fargas, que va morir fa menys de mig any, el 10 de novembre de 2025. Fargas va ser en aquell moment presidenta de l'Associació Pro Retaule de Salelles, l'entitat que juntament amb la parròquia va iniciar el 2008 la lluita pel retorn del conjunt escultòric.
En l’acte d'aquest dissabte, que deixava l'església plena a vessar, hi ha estat present l’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet, i el regidor de Salelles, Francesc Carafí, mentre que en l’homenatge hi han pres part, familiars de Rosa Fargas, antics alumnes seus de catequesi, membres de la confraria i parroquians.
Com fa 10 anys, la missa començava amb un repic de campanes, i el rector de la parròquia, mossèn Manel López, dedicava el sermó a recordar la importància del retaule i el paper de Rosa Fargas en el seu retorn. En acabat, la compositora local Aïna Palà, que havia estat alumna de catequesi de Fargas, li va dedicar unes paraules i la interpretació de "Mar de pedra", que ella mateixa ha compost. La festa s'acabava amb un mos de coca i mistela per a tothom a la plaça de davant l'església.
Des d’aquell 28 de març, el retaule llueix a la capella del Roser, l’espai on havia estat creat al segle XVII i on el van retornar i muntar tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, després de fer-ne el desmuntatge del museu manresà i adequar-lo per dotar-lo d'una estructura arquitectònica per poder mostrar les peces originals situades al lloc per al qual van ser creades.
Després d’haver-ne sortit feia més de vuitanta anys, per salvar-lo de la crema durant la guerra civil, el conjunt escultòric va acabar anant a parar al fons del museu. L’any 2008, la parròquia de Salelles en va començar a reclamar el retorn, però el desacord va acabar als tribunals.
Una sentència que ho deixava clar
Set anys després, l’octubre del 2015, una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona resolia que el retaule barroc del Roser era propietat de la parròquia de Sant Sadurní de Salelles, i determinava que havia de ser «restituït al seu propietari perquè aquest l'exhibeixi en aquesta parròquia». El març del 2016 es va donar compliment a la sentència.
A través de la documentació fotogràfica que els veïns preservaven, els especialistes del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya van recrear els volums de l'estructura arquitectònica amb fusta de cedre. Per tal de sustentar el retaule, de l’original del qual se’n va poder conservar el 80%, es va col·locar una estructura d'alumini anoditzat i per facilitar-ne la conservació la peça està separada del mur entre 50 i 70 centímetres, cosa que permet l'accés pel darrere de manera que es pot visualitzar el seu estat de conservació.
Formalment, el litigi el van emprendre la parròquia i l’entitat contra una resolució de l’Ajuntament de Manresa del desembre del 2010 en la qual no admetia el retorn del retaule, en resposta a la petició que el rector i els veïns de Salelles n’havien fet prèviament per via administrativa. El que va haver de dirimir el magistrat era la propietat de l’obra. Els recurrents argumentaven, tal com constava en els fonaments de la sentència, que el 29 de març de l’any 1621 el rector de la parròquia de Salelles, «en nom de la parròquia i de la Confraria de la Nostra Senyora del Roser, va encarregar als senyors Toni Vidal i Miquel Vidal la confecció d’un retaule, convenint-se com a pagament la quantitat de 326 lliures barcelonines» i que «el retaule va ser confeccionat i instal·lat a l’església de la parròquia». També afegien que en aquest lloc «es va mantenir fins que al voltant de l’any 1936, a causa de la guerra civil i la situació de greu inestabilitat i pertorbació de l’ordre públic propi d’aquells tèrbols temps, els feligresos van decidir protegir el retaule i amb aquesta finalitat el van traslladar a les dependències de la Santa Cova de Sant Ignasi de Manresa, com molts altres béns eclesiàstics o artístics de tota la comarca i de molts altres propietaris. Sens dubte, el retaule, a causa de les seves grans dimensions, va ser desmuntat i col·locat en caixes».
En el seu argumentari, parròquia i associació continuaven dient que, acabada la guerra civil, el retaule i tots els objectes que es guardaven en aquest lloc «van ser traslladats a l’edifici del col·legi de Sant Ignasi, on posteriorment es va crear el Museu Comarcal de Manresa. Es van retornar els béns a qui ho va reclamar». Els recurrents, però, també remarcaven que el retaule va seguir desmuntat i col·locat en caixes, encara que una part sí que va quedar exposada al públic i, sobretot, per defensar que fins llavors no s’hagués reclamat, afirmaven que «es va perdre la memòria col·lectiva sobre la supervivència del retaule i la seva ubicació al Museu Comarcal, creient-se que havia estat cremat o destruït durant la guerra civil».
A banda de considerar documentalment provats diferents arguments de la parròquia, el jutge va ser clar en determinar que l’evolució posterior dels fets no havia fet variar la propietat inicial.
