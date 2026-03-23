Comença el desnonament de 15 famílies de Sant Vicenç de Castellet que s'han organitzar per evitar-ho
Aquest dilluns s'efectua el primer desnonament d'una de les famílies del bloc amb tres menors a càrrec
Desallotjament a primera hora del matí que es preveu finalment sense incidents a Sant Vicenç de Castellet del bloc del Passeig de la Pau. La família afectada, amb tres menors a càrrec, ha decidit marxar del pis sense resistència, cansada de la pressió que ha rebut fins ara. Una trentena de persones, formada per un reduït nombre d'activistes de PAHC Bages i veïns del municipi, s'ha concentrat a les portes de l'edifici davant d'un ampli desplegament policial de furgons dels Mossos d'Esquadra.
Es tracta d'un bloc on hi resideixen 15 famílies, amb fins a 30 menors, que s'han organitzat per fer front a la situació derivada de la compra del seu bloc de pisos per part de l'empresa Voyager Reo SL. Segons expliquen, la nova propietat els va comunicar fa mesos que no renovaria els contractes de lloguer.
Davant d'aquesta situació, les famílies han decidit organitzar-se amb l'objectiu de negociar amb la propietat per aconseguir un lloguer social que els permeti continuar vivint als pisos. La seva acció s'emmarca en un context que descriuen com d'emergència habitacional, amb dificultats creixents per accedir a lloguers assequibles i amb una oferta limitada d'habitatge d'emergència i social al municipi.
Tot i que el desnonament d'avui afecta una família considerada vulnerable i amb la mesa d'emergència aprovada, ni el jutjat ni la propietat han aturat el procediment. Per això, diverses entitats i col·lectius del municipi, com associacions de famílies d'alumnes (AFA) i docents vinculats a l'àmbit de l'habitatge, s'han sumat a les mobilitzacions per demanar la suspensió del desnonament.
Per la seva banda, la PAHC Bages ha fet pública la situació i ha assenyalat que, segons la seva experiència, cada setmana hi ha famílies que perden l'habitatge mentre els pisos passen a mans de grans propietaris. També ha indicat que considera insuficients les mesures adoptades per les administracions per oferir alternatives a les famílies afectades.
