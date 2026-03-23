Gaià i Lluçà cobriran aquesta setmana la plaça de secretari que esperen fa un mes i mig
La Generalitat es compromet a nomenar en els pròxims dies una funcionària accidental per al càrrec, que va quedar vacant el 10 de febrer per baixa laboral
Els problemes que els ajuntaments de Gaià (al Bages) i Lluçà (al Lluçanès) arrosseguen des de fa un mes i mig per la manca d’un secretari-interventor, que comparteixen i que està de baixa, s’acaben. El departament de la Presidència de la Generalitat nomenarà aquesta mateixa setmana una funcionària accidental que assumeixi el càrrec el temps que calgui, segons que ha confirmat aquest dilluns a Regió7 el Director General de l’Administració Local, Fran Belver.
Serà un nomenament temporal d’una funcionària de l’Ajuntament de Lluçà que s’ha ofert per sortir del pas davant la dificultat per trobar personal habilitat per l’estat disposat a cobrir definitivament la plaça de secretaria i intervenció que està vacant en aquests ajuntaments. Les funcions les cobria una persona amb interinatge, però el 10 de febrer va agafar la baixa, i això ha alterat el funcionament normal d’aquestes administracions. Ho denunciaven a aquest diari les seves respectives alcaldesses, Núria Casanovas (Gaià), i Glòria Colom (Lluçà), tenint en compte que durant aquest temps no s’han pogut pagar als proveïdors ni les nòmines dels treballadors, i s’han encallat projectes que requereixen de la signatura o la tramitació del secretari.
Feia dies que els dos ajuntaments reclamaven solucions a la Generalitat, però no és fins ara que es farà el nomenament: «Si pot ser avui, millor que demà», assegura Belver sense precisar una data concreta si bé reitera que serà aquesta mateixa setmana. Diu que «el procés és molt garantista i això fa que també sigui molt complex». En aquest sentit, explica que quan hi ha una vacant que es vol cobrir s’ha de fer una publicació oficial per si hi ha algun funcionari habilitat nacional disposat a assumir-la, i si en el termini de cinc dies no s’ha presentat ningú, ja es pot proposar la persona no habilitada i nomenar-la un cop revisada la documentació corresponent. En el cas de Gaià i Lluçà, en un primer moment «semblava que hi havia una funcionària habilitada disposada a cobrir aquesta plaça, i fins i tot havia parlat amb les dues alcaldesses, però al final va optar per una altra destinació», afegeix Belver, per la qual cosa, encara s’hauria retardat més el procés.
El responsable de l’Administració Local diu que el de Gaià i Lluçà no és un cas aïllat, sinó que hi ha un problema general: «Només a Catalunya, tenim uns 1.480 llocs reservats per a funcionaris d’habilitació nacional, dels quals tan sols n’hi ha al voltant de 600 de coberts». La resta depèn de formes de provisió no definitives, o sigui, amb personal interí, o amb funcionaris accidentals.
