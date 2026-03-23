Navarcles consolida els espectacles de la Monacàlia amb les places com a epicentres
La població viurà aquest cap de setmana del 28 i 29 de març una nova edició de la Fira de l’Abat
Amb les principals places del nucli antic com a escenaris neuràlgics, Navarcles celebrarà aquest cap de setmana del 28 i 29 de març una Fira de l’Abat, que manté l’esforç fet en les últimes edicions per potenciar els espectacles i recreacions. El que s’ha popularitzat com la Monacàlia, transformarà Navarcles durant tot el cap de setmana en un gran escenari a l’aire lliure per reviure la seva història i posar en relleu el patrimoni cultural vinculat al monestir de Sant Benet de Bages.
La fira oferirà una àmplia programació d’activitats per a tots els públics, amb espectacles de teatre, música, dansa i propostes itinerants que ompliran carrers i places de vida i ambient festiu. Entre els espais principals de les activitats culturals i lúdiques destaquen la plaça de la Vila (on es concentraran les recreacions de caràcter més històric i que proporcionen fil argumental a la fira), la de Sant Valentí (que es convertirà en una era per recrear les feines que feien les dones al mas), la d’Anselm Clavé i el parc Marcel·lí Monrós (que sobretot tindrà propostes gastronòmiques).
Un dels eixos centrals de la programació seran les representacions teatrals de recreació històrica, amb obres com El casament de Sal·la i Ricardis, que evoca els orígens del monestir al segle X; 1680. A genollons, que recorda la prohibició del Carnestoltes; o Dependre de la Corona, que trasllada el públic al moment en què Navarcles va deixar de dependre del monestir. Aquestes propostes compten amb la participació activa de les entitats locals.
A més, la fira inclourà actuacions musicals en directe, danses tradicionals a càrrec de l’Esbart Dansaire Navarclí, espectacles itinerants i activitats familiars com tallers infantils, espais de circ i zones de joc.
La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la plaça del Vi i el Vermut Català, que oferirà tastos guiats de vins i vermuts dels Premis Vinari, així com la plaça de la Cervesa, amb oferta gastronòmica i música en directe. Altres espais temàtics, com la recreació de l’era d’una masia o el mercat de plaques de cava, completaran l’oferta.
La Fira de l’Abat és també un punt de trobada que posa en relleu el teixit associatiu, el comerç local i la implicació de voluntariat i entitats del municipi, elements clau per a l’èxit de l’esdeveniment.
