Navarcles consolida els espectacles de la Monacàlia amb les places com a epicentres

La població viurà aquest cap de setmana del 28 i 29 de març una nova edició de la Fira de l’Abat

Personatges de la Fira de l'Abat de Navarcles en l'edició de l'any passat

Personatges de la Fira de l'Abat de Navarcles en l'edició de l'any passat / ARXIU/ALEX GUERRERO

David Bricollé

David Bricollé

Navarcles

Amb les principals places del nucli antic com a escenaris neuràlgics, Navarcles celebrarà aquest cap de setmana del 28 i 29 de març una Fira de l’Abat, que manté l’esforç fet en les últimes edicions per potenciar els espectacles i recreacions. El que s’ha popularitzat com la Monacàlia, transformarà Navarcles durant tot el cap de setmana en un gran escenari a l’aire lliure per reviure la seva història i posar en relleu el patrimoni cultural vinculat al monestir de Sant Benet de Bages.

La fira oferirà una àmplia programació d’activitats per a tots els públics, amb espectacles de teatre, música, dansa i propostes itinerants que ompliran carrers i places de vida i ambient festiu. Entre els espais principals de les activitats culturals i lúdiques destaquen la plaça de la Vila (on es concentraran les recreacions de caràcter més històric i que proporcionen fil argumental a la fira), la de Sant Valentí (que es convertirà en una era per recrear les feines que feien les dones al mas), la d’Anselm Clavé i el parc Marcel·lí Monrós (que sobretot tindrà propostes gastronòmiques).

Un dels eixos centrals de la programació seran les representacions teatrals de recreació històrica, amb obres com El casament de Sal·la i Ricardis, que evoca els orígens del monestir al segle X; 1680. A genollons, que recorda la prohibició del Carnestoltes; o Dependre de la Corona, que trasllada el públic al moment en què Navarcles va deixar de dependre del monestir. Aquestes propostes compten amb la participació activa de les entitats locals.

A més, la fira inclourà actuacions musicals en directe, danses tradicionals a càrrec de l’Esbart Dansaire Navarclí, espectacles itinerants i activitats familiars com tallers infantils, espais de circ i zones de joc.

La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la plaça del Vi i el Vermut Català, que oferirà tastos guiats de vins i vermuts dels Premis Vinari, així com la plaça de la Cervesa, amb oferta gastronòmica i música en directe. Altres espais temàtics, com la recreació de l’era d’una masia o el mercat de plaques de cava, completaran l’oferta.

La Fira de l’Abat és també un punt de trobada que posa en relleu el teixit associatiu, el comerç local i la implicació de voluntariat i entitats del municipi, elements clau per a l’èxit de l’esdeveniment.

Navarcles consolida els espectacles de la Monacàlia amb les places com a epicentres

Navarcles consolida els espectacles de la Monacàlia amb les places com a epicentres

Els colons israelians desaten el caos a la Cisjordània ocupada amb una onada de violència

Els colons israelians desaten el caos a la Cisjordània ocupada amb una onada de violència

Trump ajorna 5 dies els atacs a centrals elèctriques de l’Iran després de «converses productives» amb el règim, que Teheran nega

Gavà posa en marxa un nou Protocol davant les violències sexuals en espais d’oci

Gavà posa en marxa un nou Protocol davant les violències sexuals en espais d’oci

Els opositors a la central reversible de la Baells denuncien el trencament de la neutralitat per part del Govern

Els opositors a la central reversible de la Baells denuncien el trencament de la neutralitat per part del Govern

Les centrals elèctriques de l’Iran, en el punt de mira dels EUA: quantes n’hi ha i quines són

Les centrals elèctriques de l’Iran, en el punt de mira dels EUA: quantes n’hi ha i quines són

Nova agressió a un àrbitre de futbol sala: l'Alt Berguedà CCR condemna l'acció d'un dels seus propis jugadors contra el col·legiat

Nova agressió a un àrbitre de futbol sala: l'Alt Berguedà CCR condemna l'acció d'un dels seus propis jugadors contra el col·legiat

Acord entre PSC i Junts a la Seu pel pressupost municipal

Acord entre PSC i Junts a la Seu pel pressupost municipal
