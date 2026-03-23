Súria ja prepara l'esclat de les Caramelles, amb deu colles i prop d'un miler de cantaires i dansaires

Les actuacions centrals d'aquesta tradició, que se celebra des del segle XVI, es viuran el cap de setmana del 5 i 6 d'abril

Actuacions de les colles pels carrers de Súria, l'any passat / Arxiu | Mireia Arso

Jordi Escudé

Súria ja ensuma Caramelles, la festa més popular d'aquesta població bagenca, que tornarà a omplir els carrers del nucli i l'entorn de pagès per Setmana Santa, especialment els dies 4 i 5 d'abril. Hi participaran deu colles, que entre totes sumen prop d'un miler de cantaires i dansaires de totes les edats, protagonistes d'una festa que es remunta al segle XVI.

El plat fort del programa començarà el dissabte 4 d'abril en què, com mana la tradició, la festa es traslladarà a les cases de pagès de l'entorn de Súria i als barris més allunyats del nucli, on les colles es desplaçaran per oferir els seus cants i balls amb un recoregut que començarà a les 2 del migdia. La moguda durarà tota la tarda, i un cop totes les colles ja hagin tornat a Súria, tindrà lloc la trobada caramellaire, amb l'actuació conjunta de les colles i l'aixecada castellera de pilars amb els Salats. Serà a 2/4 de 10 de la nit al pavelló, on més tard tindrà lloc el concert de caramelles amb The Paxanguers i Jow Dj, després del cercatasques.

L'endemà serà el dia de les caramelles al carrer, a partir de les 9 del matí i fins a quarts de 3 de la trada, amb les actuacions de les colles pel poble, amb una primera meitat del matí a la plaça Major del Poble Vell, i després pels carrers del nucli urbà i la plaça de Sant Joan. A la nit, hi haurà un nou concert de Caramelles al pavelló per acomiadar la festa, en aquest cas amb la Reina del Pop, Sicuta i Dj Destor.

El preludi, aquest diumenge

Si bé el gros de la festa serà el dissabte i el diumenge de Pasqua, ja hi haurà un primer tast de la celebració aquest diumenge 29 de març, dia de Rams, amb una trobada gegantera i una cercavila que començarà just després de la benedicció de Rams davant l'església de Sant Cristòfol. Durant el matí també hi haurà activitats infantils i una mostra de balls, i a la tarda, sardanes.

La festa continuarà dijous, 2 d'abril, en què les colles de Caramelles ja seran potagonistes, amb l'entrega de la cinta commemorativa a les 7 de la tarda, que donarà pas a la Passada Caramellaire i la galejada amb els Trabucaires del Tro Gros. En acabat, hi haurà un sopar i l'actuació de grups locals al pavelló.

L'endemà, divendres, hi haurà un espectacle infantil a les 6 de la tarda, i el tradicional Via Crucis nocturn, a les 9 del vespre.

