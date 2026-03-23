El Vermut Caramellaire de Súria aplega centenars de participants
Actuacions musicals i activitats diverses van amenitzar una matinal al Parc Municipal Macary i Viader amb les deu colles participants
Centenars de caramellaires de totes les edats es van retrobar aquest diumenge en el Vermut Caramellaire de Súria, pròleg del programa que culminarà dissabte 4 i diumenge 5 d’abril en una nova edició de la gran festa surienca. Els colors de totes les colles van omplir el Parc Municipal Macary i Viader en una jornada festiva plena de música i animació.
Les actuacions musicals del Vermut Caramellaire van anar a càrrec de LaTrup Duet i The Velcros. El programa de la jornada es va completar amb un dinar i un bingo.
La celebració del Vermut Caramellaire marca l’inici del compte enrere de les Caramelles de Súria, una festa de referència que forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya des de l’any 2016. Els mocadors caramellaires ja s’han començat a col·locar en els balcons i finestres de les llars de la vila.
Les deu colles participants en les Caramelles de Súria d’enguany són les següents: Tro Gros, La Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans de l’Agrupació Sardanista, Infantil de l’Agrupació Sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu, Altatxets, Coral Sòrissons i Gran del Foment Cultural.
Els dies centrals de les Caramelles començaran el dijous 2 d’abril amb l’acte de lliurament de cintes, la Passada Caramellaire i l’SPOK. El pròleg de les Caramelles serà la 16a Trobada de Gegants, que tindrà lloc el diumenge 29 de març dins de la Fira de Rams.
